Alcalde señala que una “mafia” quiere apoderarse del Mutualista

El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, se refirió al conflicto por los predios del mercado Mutualista, señalando que este caso está impulsado por una “mafia”, misma que en su momento se apoderó de los terrenos del Zoológico Municipal y que ahora buscan tener al centro de abasto.

“Me amenazan con meterme preso, esa mafia que se quiere hacer dueño del Mutualista y el único que está peleando y defendiendo soy yo. (…) Este tema escandaloso del Mutualista, es una pena, este circuito de una mafia que primero se hizo dueño del Zoológico, ganaron supuestamente con papeles que no eran y la Alcaldía tuvo que pagar 10 millones de dólares, ahora este mismo consorcio que quiere hacerse dueño del Mutualista y yo voy a pelear hasta el final”, dijo el alcalde.

De igual forma, el burgomaestre ratificó que no se meterá “en situaciones oscuras”, toda vez que los predios del Mutualista tienen un valor aproximado de 100 millones de dólares y él no entregará ningún plano o certificación catastral a menos que los accionantes, es decir la familia Crapuzzi, presente su documentación correspondiente.

“¿Saben cuánto de plata vale el Mutualista ahorita?, 100 millones de dólares y con papeles falsos han metido, han ido a Sucre, nos han traído una sentencia y esa sentencia quieren que ahora yo la cumpla, entonces yo les dije que la iba a cumplir, pero primero que me traigan sus requisitos y hasta ahora no aparecen y ¿saben porqué no aparecen?, porque no tienen los papeles originales y quieren que el alcalde firme, les dé las cosas, yo no lo voy a hacer”, aseveró.

Entre tanto, el pasado 30 y 31 de enero, 11 concejales municipales acudieron a oficinas del la Delcc para brindar su declaración como testigos en medio de la denuncia contra el alcalde Fernández por no haber entregado los papeles del Mutualista. Los ediles ratificaron su postura de defensa del predio, asegurando que el Mutualista pertenece al municipio.