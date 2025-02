Apac confirma que Alcaldía cruceña pagó deuda por lo que se garantiza el Festival de Teatro 2025

Fuente: Unitel

La Asociación Pro Arte y Cultura (APAC) confirmó este viernes que la Alcaldía cruceña pagó la deuda de Bs 700.000 que tenía por la realización del festival de música 2024.

El presidente de Apac, Percy Áñez, remarcó que se les pagó la totalidad de la deuda, recursos que en realidad irá parar pagar a las personas que prestaron dinero para que la institución cumpla con los compromisos asumidos por el festival de 2024.

Ante este nuevo panorama, remarcó que está confirmado que este 2025 se realice el Festival de Teatro 2025, a inicios de mayo.

“Ahora que nos pagaron podemos encararlo el Festival de Teatro, esperamos que también (autoridades) se acoplen y cumplan con los pagos”, dijo a tiempo de remarcar que este año se siguió organizando el nuevo festival, pero de manera austera, por lo que con el nuevo pago se podrá hacer más grande, como cada año.

APAC reclamó por más de seis meses, desde el 2024, el pago del compromiso económico asumido por la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, una cancelación que recién se efectuó este mes de febrero.

“Al fin nos vamos a poder dedicar a lo nuestro y no a estar cobrando, porque no somos banco ni prestamistas. Ahora vamos a buscar formas de evitar estos riesgos porque no nos podemos dar el lujo de quedarnos un año sin cobrar”, sostuvo.

Añez señaló que este año ya mandaron el convenio para el Festival de Teatro a la Alcaldía cruceña. “Hicimos la solicitud porque no es correcto prescindir de los recursos que están fijados por el Presupuesto Operativo Anual (POA) para cultura. Lo correcto es que ellos (al referirse a la Alcaldía) se ajusten los cinturones y vean qué gastos superfluos tienen, pero cultura no es un gasto superfluo”, manifestó.