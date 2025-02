Argentina anuncia su salida de la Organización Mundial de la Salud

Milei arreció sus críticas al organismo desde la pandemia. La medida fue confirmada por el vocero Manuel Adorni.

«No vamos a permitir que un organismo internacional intervenga en nuestra soberanía, mucho menos en nuestra salud», advirtió el vocero presidencial, Manuel Adorni, durante la conferencia de prensa en la que realizó el anuncio. También explicó que el presidente ya instruyó al canciller Gerardo Werthein para que concrete la renuncia a la OMS.

«(La decisión) se sustenta en las profundas diferencias con respecto a la gestión sanitaria especialmente durante la pandemia que junto al Gobierno de Alberto Fernández (2019-2023) nos llevaron al encierro más largo de la historia de la humanidad», afirmó al referirse a la crisis del Covid-19 que duró de 2020 a 2021.

Adorni agregó que las políticas de aislamiento social que Milei siempre criticó fueron posibles gracias a la falta de independencia política de algunos estados, como fue el caso de Argentina.

Además, aseguró que no habrá ningún impacto negativo en el país sudamericano porque no recibe recursos de la OMS para sus gestiones sanitarias. «Por lo tanto esta medida no representa pérdida de fondos para el país ni afecta la calidad de los servicios», dijo.

‘Soberanía’

La salida de la OMS, aseguró, permite una mayor flexibilidad para implementar políticas de salud acordes con el contexto e intereses que requiere Argentina, así como mayor disponibilidad de los recursos.

«Reafirma nuestro camino hacia un país con soberanía en materia de salud. Lo dijo el presidente: las decisiones en Argentina la toman los argentinos», señaló.

De esta manera, Milei imitó al presidente de EE.UU., Donald Trump, quien ya había anticipado la misma decisión, lo que coloca al organismo en una crisis de financiamiento.