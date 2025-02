Arias afirma que el “pueblo” pide su repostulación, pero que no es momento de hablar de candidaturas

El alcalde de La Paz, Iván Arias, dejó abierta la posibilidad de una posible repostulación en las elecciones subnacionales, porque sería un pedido de la población, aunque señaló que no es tiempo de hablar de candidaturas.

Alcalde de La Paz, Iván Arias, en el congreso de la alianza Somos Pueblo. Foto: RRSS

Fuente: ANF

“Todavía no, es un pedido, pero lo vamos a analizar, porque lo que tenemos que hacer es trabajar para el bien social, pero ahorita no hay nada, nada de candidaturas todavía, aunque es un pedido de la gente. No es el momento, el momento es seguir trabajando”, respondió tras ser consultado sobre ese tema.

Este sábado se llevó a cabo el II Congreso de la Alianza Por el Bien Común – Somos Pueblo donde se evaluaron diferentes temas, entre ellos el respaldo a uno de los precandidatos a la presidencia del país.

Al respecto, el director de Gobernabilidad de la comuna paceña, Gonzalo Barrientos, informó que el congreso de esa alianza ratificó que participarán en las elecciones subnacionales, pero no precisó si se repostulará a la actual autoridad edil.

“Se ha definido en este congreso que el 2026 vamos a continuar trabajando, vamos a participar de las elecciones subnacionales. También se ha definido que conjuntamente todas las organizaciones vamos a estar unidos en beneficio de nuestro departamento”, puntualizó.

Por otra parte, Arias indicó que hasta el 15 de marzo se definirá a qué alianza o precandidato a la presidencia respaldarán. Consideró que debe ser una persona que logre unificar al país.

“Vamos a postular en otros municipios, como Alianza Por el Bien Común, porque creemos que tenemos la fuerza de hacerlo y hasta el 15 de marzo decidiremos la alianza a nivel nacional con el líder que unifique a los bolivianos”, declaró.

/EUA//smr