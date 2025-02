Arias pide no pagar más por pasajes y anuncia que si no hay consenso hasta el miércoles, la Alcaldía definirá tarifas

La Paz. Ya hay choferes de minibuses que cobran Bs 2,50 la tarifa por tramos cortos. Los vehículos circulan sin luminaria que informa el número y la ruta.

Un minibús circula por El Prado de La Paz sin su luminaria que informa sobre su línea y recorrido. Foto: Brújula Digital

Al no llegar a acuerdo concretos entre vecinos, control social, transportistas y la Alcaldía de La Paz, esta advirtió que si hasta el miércoles no se llega a consensos por las tarifas, el Gobierno municipal será quien emitirá un nuevo precio a los pasajes dentro del municipio paceño.

“Hasta el día miércoles me voy a dar plazo de buscar extremos de acuerdo entre vecinos, control social y transportistas, si hasta el día miércoles no hay ese consenso y no hay ese diálogo, la Alcaldía municipal emitirá el nuevo precio en base a los preacuerdos que hemos llegado hasta el día sábado”, indicó el alcalde de La Paz, Iván Arias en un video en que el se lo ve haciendo un recorrido por el centro de la ciudad.

Incremento

Arias dice Indicó que, durante su recorrido por la urbe, no vio en los minibuses “el abusivo abuso letrero de 2,50, espero que estén cobrando 2 bolivianos el tramo corto y 2,60 el tramo largo. No está permitida otra tarifa”.

Brújula Digital, sin embargo, constató que algunos choferes aplican el incremento. Tres usuarios dijeron a este medio que varios minibuses que circulan desde Villa Salomé hasta el centro no tenían la luminaria que informa sobre el número ni la ruta de circulación. Los choferes cobraban Bs 2,50 hasta la plaza del Estudiante. Similar situación se constató en el centro de La Paz.

El diálogo

El sábado debió llegarse a acuerdos referidos a los pasajes para el transporte urbano, sin embargo, el mismo se truncó debido a que no se llegó a consensos entre control social, juntas de vecinos y los choferes.

“Unos que intransigentemente quieren subir, otros que intransigentemente no quieren subir, ha hecho que la reunión se suspenda. Yo voy a intentar entre hoy y mañana un nuevo acercamiento”, afirmó Arias el sábado.

Por otro lado, el director de Movilidad Urbana de la Alcaldía de La Paz, Luis Oliden, afirmó que la tarifa que quieren imponer los choferes es ilegal, por lo que la comuna habilitó una línea para denunciar los cobros excesivos y que está realizando controles con funcionarios.

“La tarifa sigue siendo 2 bolivianos en el tramo corto y en el tramo largo es 2,60. La tarifa revolucionaria que mencionan los transportistas es ilegal, para el efecto nosotros hemos habilitado la línea gratuita 150#6, para que la gente pueda denunciar estos hechos. En este momento hemos desplegado toda la guardia municipal, además de servidores públicos de las Secretarias y subalcaldías para informar y sancionar”, indicó Oliden a Unitel.

Agregó que dichas sanciones serán pecuniarias y suspensión de la tarjeta de operación.

Desde los choferes, anunciaron que desde este lunes cobrarán 2.50 bolivianos la tarifa, además de que harán trameaje.

“Toda movilidad desde mañana trabaja sin dígito y sin luminaria, es decir, nosotros salimos con letreros que digan la ruta con trameaje”, se escucha decir a un dirigente en un audio que compartió el periodista John Arandia.