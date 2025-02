Arrancó el juicio a Luis Rubiales por el beso no consentido a Jenni Hermoso: “Me estaba besando mi jefe y eso no debe de ocurrir”

La Audiencia Nacional dio comienzo este lunes en Madrid al juicio contra el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales , acusado de delitos de agresión sexual y coacciones a Jenni Hermoso a partir del beso que la dio tras la final del Mundial 2023 y que la jugadora asegura que no consintió. La futbolista fue la primera en declarar y lanzó fuertes acusaciones contra el directivo.

La futbolista negó haber autorizado a Rubiales a besarla en la boca y explicó que ella solo lo hace «con personas de confianza» cuando ella decide hacerlo. « Si no las conozco, doy un beso o dos en las mejillas» , detalló

A la pregunta de que si hubiera aceptado el beso de haberle preguntado, Hermoso respondió tajante que «no» y aseguró que nunca antes se habían producido besos en la boca con Rubiales. En ese sentido, aseguró que no pudo «reaccionar» porque todo ocurrió muy rápido y que el dirigente le «faltó al respeto».

«Sentí que estaba fuera de contexto totalmente, y ahí sabía que me estaba besando mi jefe y esto no ocurre, no debe de ocurrir en ningún ámbito social ni laboral«, remarcó Hermoso, al tiempo que explicó que nunca había dado pie a pensar que un beso en los labios era una manera normal de saludarse o celebrar nada. «Un beso en los labios, [lo doy] solamente cuando yo decido hacerlo», dijo la jugadora ante preguntas de la teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Marta Durántez.