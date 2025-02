Ataque salvaje: delincuente usa una piedra para golpear a un hombre en la cabeza y robarle

“Siempre llegó a las 7:30 y 8:30 (de la noche) a mi casa, yo no pensaba que me iban a asaltar, yo no estaba mirando atrás y simplemente estaba llegando a mi casa con mi pancito. He sentido un golpe en la cabeza”, contó la víctima de robo a UNITEL.

Luego del robo, el delincuente huye del lugar dejando malherido al hombre que terminó en el suelo. Ante este tipo de hechos, los vecinos señalaron que no hay controles policiales.

“Está comenzando los hechos delictivos en la zona. No hay iluminación, no hay cámaras de vigilancia y no hay patrullaje, y por esto estamos siendo víctimas”, dijo un vecino.

Por su parte, la Policía dice que hará operativos de control para tratar de identificar al delincuente que se llevó los objetos de valor y causó lesiones en la cabeza de la víctima.

“Nosotros vamos a incrementar con la Policía en este sector. Se ve una agresión a una persona y de manera inmediata vamos a realizar una investigación y vamos a intensificar los patrullajes”, declaró el comandante departamental de la Policía de La Paz, Gunther Agudo.