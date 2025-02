Borda asume gerencia de BoA y un avión se olvida de cargar combustible

Marcelo Claure lanza un desafío a las autoridades nacionales a garantizar la seguridad jurídica para traer aviones a Bolivia en favor de los pasajeros y de la economía nacional, además de aplicar políticas de “cielos abiertos”.

La turbulencia en Boliviana de Aviación (BoA) no pasa, ayer los pasajeros del vuelo de La Paz a Cochabamba denunciaron, en redes sociales, que el avión tuvo que volver a la pista para cargar combustible, mientras por la mañana la población tenía conocimiento de que el gerente general de la empresa estatal Ronald Casso, renunció al cargo e inmediatamente posesionaron a Mario Borda, en medio de la crisis que vive la línea pública.

A raíz de la falla del motor que tuvo una nave de BoA en el aeropuerto de Cochabamba, hace un par de semanas, las críticas y opiniones no se dejaron esperar y observaron que la empresa estatal era mal administrada, lo que daba lugar a corrupción y sobre precios.

A finales de enero, en contacto con Gigavisión, el experto en temas aeronáuticos, Omar Durán, observó el manejo de la línea aérea y enfatizó que habría un negociado de alquiler y compra de repuestos.

Por ello sugirió que se debe investigar la forma de administración de BoA, empresa estatal que tiene deuda con el Banco Central de Bolivia (BCB) de más de 200 millones de dólares.

Señaló que económicamente BoA está en quiebra; y se puede verificar que a pesar de que está prohibida la importación de repuestos de más de 25 años, la empresa lo hace, al parecer no le importa la vida de los bolivianos por el uso de suministros de más de un cuarto de ciclo.

Al hecho que pasó el pasado miércoles con un avión de BoA, que se olvidó cargar combustible, se suma a una serie de denuncias sobre cambios de horario, cancelación de vuelos y retraso en los mismos.

Mientras la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), informó la pasada gestión que se multó a la empresa y se hace un seguimiento a las denuncias, pero la situación no cambia, y más bien tiende a empeorar, de acuerdo con la opinión de pasajeros, que expresan su molestia mediante las redes sociales.

Ayer, el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, posesionó al nuevo gerente de Boliviana de Aviación (BoA), Mario Borda, tras la renuncia de Ronald Casso, al cargo.

“La misión que hoy tengo es preservar la seguridad y evitar que haya un accidente, por eso necesitamos un concurso de nuevos pilotos (…). La transparencia en los contratos y en las operaciones. Es una misión delicada que hoy están confiando en mi persona”, aseveró Borda, en su primer contacto con los medios.

El nuevo gerente fue parte del extinto Lloyd Aéreo Boliviano (LAB) y es jurista de profesión, con altos estudios en la administración de aviación y experiencia en operaciones internacionales; además de contar con entrenamientos, certificados e inspección de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), según ABI.

“Es deber de todos nosotros preservar y entender el gran esfuerzo de la aerolínea (BoA), porque este país está encerrado en sus montañas y lo único libre que tenemos es el aire (…). Por lo que este es un momento de responsabilidad”, indicó Borda.

Por su parte, el ministro Montaño, en el acto de posesión, mencionó que lo que debe primar es la seguridad de todos los pasajeros a nivel nacional y resaltó la tarea de combatir de frente cualquier acto de corrupción y discriminación en la aerolínea estatal, de acuerdo con la agencia estatal.

“Como nuevo gerente de BoA, le encomendamos la gran responsabilidad de trabajar para la empresa, para el país y los bolivianos (…). BoA debe surcar los cielos de todo el mundo, así que, como encargo personal, le doy la misión de buscar nuevas rutas y hacer que Bolivia tenga un Hub”, encargó Montaño.

Cielos abiertos

En cuanto a la política de “cielos abiertos”, dijo que se debe tener un contacto protocolar, mediante Cancillería, para verificar la entrada de más aerolíneas a Bolivia, principalmente empresas de los países miembros de la Comunidad Andina (CAN) y del Mercado Común del Sur (Mercosur); actualmente, más 15 líneas aéreas ingresan al territorio nacional.

Mientras el empresarios y titular del Club Bolivia, Marcelo Claure, en su cuenta @marceloclaure, pide “cielos abiertos” y ofrece 20 aviones para dar servicio en Bolivia si Arce le garantiza seguridad jurídica.

Claure se pronunció en un contexto donde la aerolínea estatal Boliviana de Aviación, recibe varias críticas por ejercer un monopolio y brindar un servicio con constantes retrasos e incidentes, reportó Erbol.

Aseguró que el servicio que daría con los 20 aviones daría la “seguridad que necesita Bolivia”. En este marco, Claure desafió al presidente Luis Arce a garantizarle la seguridad jurídica. “Tu ministro de Economía tiene mi teléfono”, acotó en su mensaje de redes sociales.

La respuesta virtual no se dejó esperar del ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, al escribir en su cuenta de X: “Aclaro públicamente que no tengo el teléfono del señor Marcelo Claure ni nunca nos comunicamos por WhatsApp, tuvimos una reunión virtual propiciada por terceros; sin embargo, el pueblo boliviano debe saber que si él o cualquier persona quiere abrir una aerolínea, no necesita pedirle nada a nadie, los cielos de Bolivia están abiertos al mundo y todos son bienvenidos”.

La última parte es contraria con lo que afirma el ministro de Obras Públicas, al indicar que pueden venir inversiones, principalmente del Mercosur y de la CAN.

