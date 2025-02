Carnaval: La Iglesia Católica espera no “lamentar desgracias que dañen a la familia”

Con el Carnaval 2025 ya en marcha en varios puntos del país, la Iglesia Católica en Santa Cruz espera que la fiesta se lleve con normalidad, sin excesos y sin tener que lamentar desgracias que dañen a la familia. Así lo ha expresado el monseñor René Leigue, quien también pidió rezar por la salud del papa Francisco.

“Viene el carnaval, estas fiestas que vienen a nosotros nos ponen tensos, por tantas desgracias que suceden para estas fiestas y algunos ya se preparan, seguro van si la intensión de hacer mal, pero que es lo que arruina, molesta y lleva a cometer errores, es la bebida, la borrachera”, adelantó Leigue durante la homilía de este domingo.

El monseñor pidió a las personas que festejen durante los días de Carnaval tener mesura, comportamiento, sabiendo que hay familias en casa que esperan a su ser querido.

“Quisiéramos el próximo domingo no lamentar desgracias, muerte, accidente, si esa fiesta es para divertirse, que se diviertan, pero que no dañen, que no hagan sufrir a su familia”, aseveró Leigue.

Las celebraciones de Carnaval ya comenzaron en varios puntos del país. La noche de este sábado Ariane I fue coronada como reina del Carnaval Cruceño y de esa manera se abrió de manera oficial las actividades de la época.

En Oruro, el sábado se celebró el Festival de Bandas y este domingo se desarrolla el “último convite” con miras al Sábado de Peregrinación en el que media centena de conjuntos folklóricos rendirán tributo a la Virgen del Socavón.

En Cochabamba los festejos comenzaron en Quillacollo con la fiesta de Tata Compadres el 18 de febrero. La agenda en la región del valle concluirá con el Corso de Corsos, el 8 de marzo, y el corso de Sacaba, el 15 de marzo.

En Sacaba, el corso está programado para el 15 de marzo y la presentación del puchero más grande para el 16 de febrero

En La Paz, hace dos semanas se celebró el “Desentierro del Pepino” para abrir la agenda carnavalera. Lo mismo sucede en otros puntos del país.

Salud del Papa

Tras culminar la misa realizada este domingo en la Catedral cruceña, el monseñor Leigue pidió a la población orar por la salud del papa Francisco, que se encuentra hospitalizado desde hace una semana con un delicado cuadro de salud.

“Sigamos orando por la salud del Papa, está muy delicado, pidamos por su salud y la de todos”, añadió Leigue.