Carniceros: Algunos compañeros están cerrando sus negocios porque ya no sale para cubrir gastos

A pesar de que el gobierno ha prohibido la exportación de carne para garantizar el abastecimiento interno, los precios no han mostrado una reducción significativa.

En los últimos meses, el incremento en los precios de la carne ha llevado a muchos comerciantes a cerrar sus negocios, incapaces de cubrir los costos básicos de operación. Flavio Choque, secretario general de la Federación de Carniceros de La Paz, alertó sobre la difícil situación que enfrentan los trabajadores del sector.

“Como trabajadores en carne nosotros actualmente sufrimos este incremento y algunos compañeros prácticamente están cerrando sus negocios porque ya no sale para pagar alquiler, para pagar los servicios básicos y otras responsabilidades”, explicó Choque a ANF.

Dijo que la falta de rentabilidad ha obligado a muchos de sus afiliados a buscar otras actividades económicas.

El aumento en los precios ha generado un cambio en el consumo de la población y esto ha afectado directamente a los comercializadores de carne. “Cuando se encarece algún producto, la población trata de buscar otras alternativas”, señaló el dirigente.

“Si antes vendíamos 2 kg de pulpa, ahora ya se llevan medio kilo, algunos llevan dos pedacitos”. Esta reducción en la demanda afecta directamente a los ingresos de los carniceros, apuntó.

“Actualmente a La Paz sí está llegando carne, pero con el mismo precio. Lo que el gobierno ha decretado no ha significado mucho. Actualmente sigue cara la carne”, afirmó Choque.

Ante la baja en las ventas, los comerciantes se ven obligados a rematar su mercadería para evitar pérdidas mayores, debido a tratarse de un producto perecedero en el corto tiempo.

“Ya no vendemos lo mismo que vendíamos antes, a veces tenemos que rematar porque la carne no es para guardar. Como ya no tenemos venta, ya rematamos la carne y entramos en pérdida”, explicó.

Por la reducción en sus ingresos, “muchos compañeros dicen: ‘ya me ha pescado el alquiler, ya no hay esa utilidad que tenía antes’, entonces optan por dedicarse a otra actividad y cierran el negocio”.

Los carniceros también enfrentan la presión de los consumidores, quienes exigen precios más bajos, al creer que con el veto a la exportación de carne todo vuelve a los precios de antes.

“Todos los días sufrimos que las amas de casa nos dicen: ‘¿Por qué sigue la carne cara? Si el gobierno ya decretó que no va a haber exportación’. Es que esto no se va a nivelar de la noche a la mañana”, explicó Choque.

Desde el sector esperan medidas concretas para aliviar la crisis, aunque las perspectivas no son alentadoras.

“Lamentablemente hemos sufrido este incremento, así que estamos esperando la voluntad del gobierno, de que por lo menos se pueda volver a los precios de antes”, señaló el dirigente.

Sin embargo, los carniceros dudan de que la situación mejore en el corto plazo. “Con todo el dolor decimos que no va a volver, porque los ganaderos también dicen: ‘nosotros sufrimos las inclemencias climáticas’, pero no es justificable tampoco la elevación del precio en esa magnitud”, criticó.