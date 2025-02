Caso Mutualista: Jhonny Fernández no se presenta a declarar como denunciado y su vocero dice que sigue delicado de salud

Fuente: Unitel

La Fiscalía había citado para este martes a las 08:30 al alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, para que declare en calidad de denunciado dentro del caso Mutualista, en el que el municipio se disputa con una familia la titularidad de los terrenos de este predio.

Sin embargo, el burgomaestre no llegó hasta dependencias de la Dirección Especializada de Lucha Contra la Corrupción (Delcc) en el Plan Tres Mil a la hora señalada. En la previa, el vocero municipal, Bernardo Montenegro, ratificó que la autoridad está con problemas de salud.

“El alcalde está delicado de salud desde anteanoche, tal es así que no pudo participar de la último reunión con el sector transporte, ese es un tema que lo definirán los médicos, que le recomendaron reposo absoluto”, señaló Montenegro a UNITEL.

De acuerdo con lo expuesto por el vocero el Ejecutivo municipal ha cumplido con la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y que sería el particular que reclama la propiedad, un hombre de apellido Crapuzzi, que no habría completado los trámites.

“(Fernández) Será evaluado por los médicos y serán ellos los que lo determinen, pero que se presente a las 08:30 o por la tarde, no cambiará el hecho de que es respetuoso por la Justicia y que sí ha cumplido con el fallo y los que no están cumpliendo porque no tienen la documentación, es la otra parte”, señaló Montenegro.

Finalmente, el alcalde Fernández no se presentó y se espera conocer la decisión del Ministerio Público sobre lo que vendrá dentro de este proceso.

Mientras, la defensa del particular Crapuzzi dijo a la prensa que solicitará al Ministerio Público que sean especialistas designados por esta instancia, los que realicen una revisión exhaustiva a la salud del alcalde para tener un nuevo informe médico.