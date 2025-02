China registró una salida récord de inversiones extranjeras: US$168.000 millones

La IED neta se redujo en US$168.000 millones en 2024, según la Administración Estatal de Divisas, la mayor fuga de capitales en los datos que se remontan a 1990.

China registró el año pasado una salida récord de inversiones extranjeras directas, un éxodo que amenaza con persistir tras la reanudación de la guerra comercial con Estados Unidos.

La IED neta se redujo en US$168.000 millones en 2024, según la Administración Estatal de Divisas, la mayor fuga de capitales en los datos que se remontan a 1990. La inversión extranjera en China se ha desplomado en los últimos años tras alcanzar un máximo histórico de US$344.000 millones en 2021.

Las empresas internacionales se han ido retirando al mismo tiempo que las empresas nacionales también movían rápidamente dinero al extranjero. Los inversores chinos enviaron al extranjero US$173.000 millones, mientras que los extranjeros solo canalizaron hacia el país US$4.500 millones, la cantidad más baja desde 1992.

Frenar la salida de capitales será un reto después de que China y EE.UU. iniciaran otra ronda de la guerra comercial que podría enredar a más empresas.

El presidente Donald Trump ha impuesto aranceles del 10% a todos los productos chinos, mientras que China ha contraatacado tomando represalias en varios ámbitos, incluida una investigación sobre Google (GOOGL) y la inclusión en una lista negra del propietario de Calvin Klein, PVH Corp. The Wall Street Journal informó de que China también está considerando investigar a Apple Inc. (AAPL), Broadcom Inc (AVGO) y Synopsys Inc.

El sentimiento se agrava

La ralentización de la economía china y el aumento de las tensiones geopolíticas ya han llevado a algunas empresas a reducir su exposición. Al mismo tiempo, el brusco cambio hacia los vehículos eléctricos en China también ha cogido desprevenidos a los fabricantes de automóviles extranjeros, lo que ha llevado a algunos a retirar o reducir sus inversiones.

Los datos de SAFE, que rastrean los flujos netos, pueden reflejar las tendencias de los beneficios de las empresas extranjeras, así como los cambios en el tamaño de sus operaciones en China. Pekín ha recortado los tipos de interés muy por debajo de la mayoría de las naciones desarrolladas para estimular la economía, dando a las multinacionales más razones para mantener efectivo fuera de China y dando lugar a una repatriación de fondos que probablemente esté ocultando algunas nuevas inversiones.