Claure anunció que retirará sus inversiones de Bolivia si el MAS gana las elecciones; no vinculó esta decisión al litio

En Tiktok se viraliza una imagen con una supuesta declaración del empresario boliviano; para darle credibilidad a este contenido se usó la marca del programa de televisión «Que no me pierda».

La cuenta bolivia_al_instante en TikTok compartió una imagen que lleva la línea gráfica del programa «Que No Me Pierda (QNMP)», transmitido por Red Uno, en la que se asegura que el empresario Marcelo Claure dijo que retirará todas sus inversiones del país si no se hace del control del litio boliviano. Sin embargo, este contenido es engañoso porque no es preciso.

Claure sí advirtió con cesar sus inversiones en territorio nacional, pero solo en caso de que el Movimiento Al Socialismo (MAS) gane las elecciones presidenciales. No vinculó su decisión a la posibilidad de hacer negocios con este recurso natural.

«Si no me hago del control del litio, me voy, retiro mi vida en Bolivia, mi inversión en Bolivia, en bienes raíces y otros», es la frase que se lee en la imagen que lleva la fotografía y el nombre del empresario boliviano.

Al rastrear el contenido en las cuentas oficiales del programa se encontró varias fotocitas con diferentes frases de Claure, pero ninguna lleva el contenido que se comparte en redes sociales. Sí se detectó una similar, pero cuyo sentido fue alterado.

El empresario y presidente del Club Bolívar sí dijo que abandonaría todos sus proyectos en Bolivia si el oficialismo gana nuevamente los comicios nacionales. Claure responsabiliza al Gobierno de la crisis económica y política que atraviesa el país y sus declaraciones se hicieron en el marco de una entrevista exclusiva que dio al programa QNMP el 3 de febrero, oportunidad en la que habló de su encuesta, temas políticos, electorales y económicos.