Claure revela que nunca fue bien recibido por los Gobiernos del MAS

“Evo Morales ya no es el presente, ni el futuro de Bolivia”, dijo.

Fuente: Claure Group

El empresario, Marcelo Claure, reveló que durante los últimos años conversó en varias oportunidades con el expresidente Evo Morales para ofrecer su ayuda en varios temas de la agenda económica y deportiva, pero que nunca encontró una buena disposición.

“He ofrecido al gobierno del MAS apoyarlo con una estratega para la exportación de gas o el litio, pero nunca he sido bienvenido, algo diferente a lo que me pasa con otros presidentes como Lula de Brasil, Javier Milei de Argentina y con el propio presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pero siempre ha sido difícil relacionarme con los presidentes del Movimiento al Socialismo”, dijo.

En entrevista con la periodista Cecilia Bellido, del programa Que no me pierda) RED UNO) Claure agregó que ofreció gestionar recursos para la construcción de un nuevo estadio, con las mejores condiciones, pero que tropezó siempre con el prejuicio hacia las inversiones extranjeras. “Eso me duele porque podría haber ayudado más a Bolivia”, dijo.

Sobre la relación con Evo Morales, comentó que luego de enterarse de las acusaciones de estupro en contra del exmandatario, decidió cortar toda relación con él. “No hay nada que hablar con él. Definitivamente ya no es el presente, ni el futuro de Bolivia”.

El empresario explicó que no considero pertinente que se incluya el nombre de Morales en la encuesta de percepción realizada por la empresa Panterra, entre el 5 y el 21 de enero pasado, porque no está habilitado para ser candidato.

No quiere ser presidente, ni hacer negocios con el litio

En otra parte de la entrevista, Claure salió al paso sobre las suspicacias que ha provocado su creciente protagonismo en la política boliviana, para afirmar que no quiere ser presidente de Bolivia, ni hacer negocios con los recursos naturales del país.

“Lo único que me interesa es afectar la vida de más de 11 millones de bolivianos, que si siguen por el camino que estamos yendo actualmente pueden terminar en una situación de pobreza”, dijo.

El empresario señaló que lo que busca es retribuir a Bolivia, el lugar de su padre y de su madre, lo que el país le dio. “Gracias a Bolivia soy yo”, afirmó.

Añadió que lo más fácil para él sería “alejarse del país” y concentrarse en sus actividades empresariales, pero que su sueño más importante ahora es ver que Bolivia sea administrada correctamente para tener “un futuro brillante”.

Cambios profundos para marcar un nuevo rumbo

Claure destacó que el año del Bicentenario, “si se hacen los cambios apropiados”, puede ser el de la “refundación” y el “comienzo de una nueva Bolivia”.

“El momento del cambio es ahora. Hay una oportunidad increíble. Si la oposición se une, puede llegar a casi un 75%% de la votación, ganar en primera ronda y tener un gobierno con la mayoría suficiente en la asamblea como para realizar todas las reformas que Bolivia necesita para salir de la crisis, romper su aislamiento y reinsertarse en el mundo”, explicó.

El empresario subrayó que Bolivia no solo tiene recursos naturales y la mayor reserva mundial del litio, sino recursos humanos capaces de enfrentar el desafío de construir un mejor país.

Reiteró que la mejor forma de elegir un candidato de unidad para las elecciones de agosto de este año es a través de unas primarias digitales y que continuará trabajando para convencer a todos los líderes de oposición sobre la importancia de optar por esa vía.