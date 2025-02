Cochabamba: Pese a no tener autorización, transportistas suben el pasaje a Bs 9 desde Cercado a Cliza y Arbieto

Fueron los usuarios quienes realizaron la denuncia de que el pasaje interprovincial se había incrementado, pese a que la Gobernación de Cochabamba pidió aguardar un estudio de costos

Jurgen Guzmán







Fuente: Unitel

Pese al anuncio que realizó la Gobernación de Cochabamba, de aguardar un estudio de costos, hay transportistas que han incrementado el precio de los pasajes interprovinciales, entre los que están los taxis y trufis que realizan su recorrido desde Cercado a Cliza y Arbieto.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Lo que antes se cobraba Bs 7 ahora está en Bs 9 por realizar este recorrido, es decir, 2 bolivianos más del costo autorizado.

De acuerdo a la postura que manejan los choferes de estas líneas, es que el monto de siete bolivianos no cubre sus gastos operativos, por lo que ellos decidieron subir el precio pese a no contar con una aprobación de las autoridades.

[Foto: Jurgen Guzmán – UNITEL] / Trufis realizan viajes a Cliza y Arbieto, Cochabamba

“A nueve bolivianos estamos cobrando, no hay una regulación, desde casi un mes estamos cobrando. Todo sube, pero a veces no conviene también trabajar así, no le sale”, manifestó un chofer a UNITEL.

La situación causa preocupación en la población ya que son ellos los que utilizan este servicio y pese al gasto que extra que les genera, se ven obligados a pagar el monto ya que deben llegar a su destino.

Desde la Gobernación habían pedido a los transportistas que brindan el servicio interprovincial aguardar el estudio de costos que se debe realizar, para así poder establecer si se justifica o no un incremento en los pasajes y establecer un monto.

Ante esto, los usuarios piden a las autoridades intervenir y realizar controles para evitar que los transportistas suban los costos sin autorización.