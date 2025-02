Cochamanidis asume en el Comité pro Santa Cruz y se pone como tarea convocar a precandidatos para establecer una agenda

Respecto a las propuestas, Cochamanidis adelantó la premisa de posicionar los principios de nuestro modelo de desarrollo cruceño como la única alternativa posible a la crisis, así como también consolidar el horizonte de que Santa Cruz tenga una nueva relación con el Estado, señalando así que “lo que es bueno para Santa Cruz, es bueno para Bolivia”.

En líneas generales, el dirigente también demandó la unidad y templanza para enfrentar lo que viene, resaltando que este 2025 -en el que se conmemoran 200 años de independencia cruceña- proyecta las puertas de una nueva independencia: “la liberación de la tiranía de quienes han engañado a Bolivia, de quienes han degradado y corrompido toda forma de institucionalidad”.

“Y desde acá, hoy día, advertimos a quienes andan pensando en prórrogas y fraudes en los distintos poderes del Estado, que no se les ocurra intentarlo, porque si cometen ese delito, lo volverán a pagar bien caro. No lo hagan, pues volveremos a la lucha de calle, de movilización; de coraje, compromiso y participación ¡Vamos a volver a ponernos de pie!”, enfatizó. “Ya no vamos a aguantar corruptos ni sinvergüenzas”, agregó.

