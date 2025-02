Comisión de Economía de Diputados rechazó informe oral de Ministro Montaño sobre situación de BoA

Pese a críticas, Montaño dice que “BoA es rentable” y anuncia el arribo de tres aeronaves y nuevas rutas

Fuente: CREEMOS

El informe oral presentado por el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Edgar Montaño, fue rechazado por amplia mayoría de la Comisión de Economía Plural Producción e Industria de la Cámara de Diputados, exigieron a la autoridad responsabilidad en la administración de la línea aérea estatal.

La autoridad del Ejecutivo fue duramente cuestionada, tanto por los diputados de oposición como de oficialismo por la inconsistencia técnica y financiera de sus explicaciones durante su informe oral, así como por su prolongado retraso en llegar a la convocatoria legislativa.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Los diputados de Creemos, peticionantes del informe oral, rechazaron las respuestas de Montaño orientadas políticamente y no técnicamente como exigían los legisladores, especialmente sobre las condiciones en las que actualmente se encuentra la flota de aeronaves que opera BoA, además del número de unidades.

“El ministro (Edgar Montaño) ha querido llevar un informe técnico al plano político, no lo hemos permitido, por supuesto que no tiene cabida. Los parlamentarios y todos los usuarios ponemos en riesgo nuestra vida al subir. Tiene el monopolio de las rutas aéreas y no puede permitirse esta administración. Es un tirón de orejas, está mostrando total incapacidad en el manejo de esta empresa”, declaró el diputado Walthy Egüez, Creemos.

El legislador, exigió, reiteradamente, respuestas acerca de la viabilidad fiananciera de BoA, sobre los ajustes o plan operativo orientados al cumplimiento de horarios dentro los estándares internacionales y el presupuesto financiero que demanda el mantenimiento de las aeronaves y la procedencia de este recurso financiero.

“Quiso minimizar el grave incidente ocurrido en Cochabamba, Le exigimos que esté en permanente control de los técnicos, del nuevo gerente, para que se pueda mejorar el servicio para dar seguridad a todos los usuarios de BoA. Si ese avión en Cochabmba despegaba (por el incidente del 27 de enero) pudo ocurrir la muerte de 137 ciudadanos. Este no es un tema político”, dijo, Egüez, enfático.

En tanto, el ministro Montaño, entregó a la Comisión de Economía Plural Producción e Industria de Diputados la documentación que sustentó su informe oral, señalando, previamente, que actualmente BoA opera con 19 naves alquiladas y una propiedad de la empresa estatal. “En la actualidad todas (las naves) están realizando el transporte aéreo, seis están en mantenimiento (…) los mantenimientos menores se realizan en Cochabamba”, señaló Montaño.

En el marco de esta petición de informe oral, los diputados peticionantes exigieron al titular de Obras Públicas y Servicios información documentada acerca del estado de situación de los ocho (8) procesos que sigue la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) contra BoA por las contravenciones técnicas y la cantidad de recursos financieros que demanda las sanciones impuestas por la autoridad fiscalizadora del sistema nacional de transporte.