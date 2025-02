Confirmaron un nuevo caso de gripe aviar en EEUU: ya son cuatro las personas hospitalizadas

Las autoridades sanitarias monitorean la evolución del virus H5N1 en el país mientras investigan posibles riesgos de transmisión y el impacto en la salud pública y la industria avícola

Un nuevo caso de hospitalización por gripe aviar en Ohio ha elevado a cuatro el número total de personas afectadas en Estados Unidos, según informó el Departamento de Salud del estado. Este caso involucra a un agricultor que estuvo en contacto con aves de corral infectadas, lo que se suma a una serie de incidentes recientes relacionados con el virus H5N1. Aunque el paciente ya ha sido dado de alta, el evento resalta la creciente preocupación sobre la propagación de esta enfermedad en humanos.

De acuerdo con CBS News, el agricultor presentó síntomas respiratorios y fue hospitalizado previamente, aunque ya se encuentra fuera de peligro. Este caso se anunció días después de que Wyoming confirmara su propio caso de hospitalización, el tercero en el país, relacionado con una persona expuesta a un grupo de aves infectadas en un entorno doméstico. Las autoridades de Wyoming han optado por no divulgar detalles sobre la condición actual del paciente, quien está siendo tratado en un hospital en el estado vecino de Colorado.

Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, los brotes recientes de gripe aviar han afectado a granjas en varios estados, lo que ha llevado a la implementación de controles sanitarios más estrictos para limitar la propagación del virus. Las autoridades han instado a los trabajadores agrícolas y ganaderos a tomar precauciones adicionales, como el uso de equipos de protección personal y la vigilancia de síntomas en quienes tienen contacto frecuente con aves y otros animales susceptibles.

Autoridades sanitarias monitorean la propagación del virus H5N1 en aves y humanos para prevenir nuevos contagios. (Imagen ilustrativa Infobae)

Evolución de los casos en Estados Unidos

El primer caso de hospitalización por gripe aviar en el país se registró el año pasado en Missouri, aunque los funcionarios de salud creen que el paciente dio positivo mientras estaba hospitalizado por otras razones no relacionadas con el virus. Posteriormente, un segundo caso fue reportado en Louisiana, donde el paciente falleció a causa de la enfermedad.

En el caso más reciente de Wyoming, las autoridades locales indicaron que la exposición al virus ocurrió en el condado de Platte, donde el paciente tuvo contacto directo con aves de corral enfermas. Según explicó Kim Deti, portavoz del Departamento de Salud de Wyoming, la exposición ocurrió “un par de días” antes de que el paciente fuera hospitalizado. Este patrón de transmisión directa entre humanos y aves infectadas ha sido el principal factor en la mayoría de los casos reportados hasta ahora.

Uno de los aspectos que sigue generando interrogantes es la identificación de las cepas específicas del virus H5N1 responsables de los casos recientes en Ohio y Wyoming. Según CBS News, los expertos y las autoridades sanitarias están trabajando para analizar las muestras del virus y determinar si presentan mutaciones preocupantes que puedan aumentar el riesgo de transmisión entre humanos o provocar enfermedades más graves.

La gripe aviar ha impactado tanto en la salud pública como en la industria avícola, elevando los precios de productos como los huevos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Identificación de nuevas cepas y riesgos sanitarios

En el caso de Wyoming, el veterinario estatal confirmó que las aves de corral en el área donde vivía el paciente dieron positivo para la cepa B3.13 del virus. Esta variante ha sido identificada previamente en brotes que afectaron tanto a aves como a trabajadores de la industria láctea en Estados Unidos. Sin embargo, aún no se ha confirmado si esta misma cepa es la responsable del caso humano en Wyoming.

Por otro lado, una nueva cepa conocida como D1.1 ha comenzado a dominar la propagación del virus entre aves migratorias silvestres en los últimos meses. Esta variante ha sido vinculada a un aumento en los contagios de aves silvestres a aves de corral, lo que ha generado un impacto significativo en la industria avícola, incluyendo un incremento en los precios de los huevos a nivel nacional. Además, la cepa D1.1 fue responsable del primer fallecimiento confirmado por gripe aviar enEEUU, ocurrido en Louisiana, así como de un caso grave en un niño en Canadá el año pasado.

Según los datos más recientes del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el aumento de casos de gripe en humanos durante este invierno ha sido impulsado principalmente por cepas estacionales del virus, y no por una transmisión sostenida de la gripe aviar entre personas. Sin embargo, en algunos casos aislados, las investigaciones no han logrado identificar con claridad cómo los pacientes contrajeron el virus, lo que plantea preguntas sobre posibles vías de transmisión aún no comprendidas.

Las hospitalizaciones por gripe aviar en Estados Unidos han aumentado, mientras los expertos investigan posibles mutaciones del virus. (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo)

Impacto en la industria avícola y medidas de contención

La propagación de la gripe aviar no solo representa un riesgo para la salud humana, sino que también ha tenido un impacto significativo en la industria avícola y ganadera. La cepa B3.13, que inicialmente se detectó en rebaños lecheros en 2023, parecía estar limitada a estos animales y a algunas granjas avícolas cercanas. Sin embargo, la reciente aparición de la cepa D1.1 ha complicado la situación, ya que esta variante ha demostrado una mayor capacidad para propagarse entre aves silvestres y domésticas, así como para infectar a mamíferos.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos confirmó recientemente que la cepa D1.1 ha sido responsable de al menos dos casos de transmisión de aves a rebaños lecheros en las últimas semanas. Este desarrollo ha generado preocupación entre los expertos, quienes esperaban que los brotes iniciales de B3.13 en 2023 fueran eventos aislados.

A medida que las autoridades sanitarias y los científicos trabajan para contener la propagación del virus, se están llevando a cabo esfuerzos para identificar y aislar las cepas más peligrosas. Esto incluye el análisis genético de las muestras recolectadas en los casos humanos y animales, así como la implementación de medidas de bioseguridad en granjas y otras instalaciones donde se crían aves y ganado.

Aunque la mayoría de los casos humanos de gripe aviar en Estados Unidos han sido aislados y vinculados a exposiciones específicas, los expertos advierten que es fundamental mantener una vigilancia constante para prevenir un posible brote más amplio. La colaboración entre agencias estatales, federales y organizaciones internacionales será clave para abordar los desafíos que plantea este virus en evolución.

Tal como reportó CBS News, la situación actual subraya la importancia de una respuesta coordinada y basada en la ciencia para proteger tanto la salud pública como la seguridad alimentaria en el país.