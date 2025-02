¿Cuáles son las 12 marcas de espumas autorizadas en Santa Cruz?

La lista fue pegada en distintos mercados de la ciudad y el Municipio anuncia controles; además recuerda que la venta de pinturas está prohibida.

Fuente: El Deber

A cuatro días del Corso, el Municipio cruceño realizó el pegado de la lista de las espumas autorizadas para su venta en este año, en distintos mercados de la ciudad.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Pedro Galarza, jefe del departamento de Defensa al Consumidor, Control de Productos y Servicios, indicó que verificaron que las espumas que se están comercializado cuenten con el debido registro sanitario, y que, además, retiraron pinturas, debido a que están prohibidas por una norma que indica que no deben venderse aquellas que puedan dañar el ornato público.

“Informar a la población que todo producto que no tenga registro y no esté autorizado y no haya cumplido con todo el procedimiento, será sujeto de decomiso. Es decir que productos que sean de dudosa procedencia, vamos a proceder al retiro, como corresponde, como indica la normativa”, manifestó.

Y agregó: “También las pinturas, recalcamos, están prohibidas y se van a retirar y se van a hacer los operativo en todos los centros de abastecimiento y los lugares donde nosotros verifiquemos que estén comercializando”.

Autorizadas

Estas son las 12 marcas de espumas autorizadas por el Municipio cruceño para su venta en este Carnaval 2025.

Rey Momo (CGI Bolivia SRL)

Rick, Fiesta y Camaleón (Brillo Tintas Ltda.)

Reina Mora y Reina Mora Kids (Inhobosa)

Alegría Carnavalera, y también en sus versiones: Niño, Niña, Spiderman, Princesas y Avengers (Industrias Luri SRL).