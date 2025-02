Déficit comercial: Oruro gasta más dólares en importaciones y recauda poco por exportaciones desde el 2011

Los datos a noviembre del 2024 indican que el departamento gastó $us 1.551 millones en importaciones, pero sólo recaudó $us 578 en exportaciones.

Camiones esperan los controles aduaneros en Sabaya. Foto: La Razón

Fuente: ANF / La Paz

Oruro registra un déficit comercial desde el 2011, sus recaudaciones por exportaciones son ínfimas frente a la cantidad de dólares que gasta en sus importaciones.

Este 10 de febrero, Oruro celebra sus 244 de aniversario de su gesta libertaria. El departamento tiene una tradición minera histórica, pero también comenzó a exportar considerablemente la quinua.

Según el boletín del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), la última vez que Oruro tuvo más dólares por exportaciones fue el 2010, cuando le ingresó $us 468 millones y ese mismo año gastó $us 425 millones en importaciones. Habiendo un saldo positivo de $us 43 millones.

Desde el 2010 hasta noviembre del 2024, Oruro recibió por exportaciones $us 7.142 millones, principalmente en estaño, plata, zinc y quinua; pero gastó $us 19.124 millones en importaciones.

El 2017 recibió $us 344 millones en exportaciones, pero gastó $us 1.489 millones en importaciones; en 2018, $us 402 millones y demandó $us 1.768 millones; en 2019, $us 396 millones y requirió $us 1.692 millones.

Los años de mayor demanda de dólares para las importaciones son 2022 ($us 2.154 millones) y 2023 ($us 2.132 millones). Los dólares que llegaron por las exportaciones en el 2022 sólo llegaron a $us 495 millones y $us 507 millones en 2023.

Los países proveedores más importantes para Oruro son China, Chile, Estados Unidos y otros.