Desborde de río Katari deja 80 familias afectadas, comunarios instalaron defensivos para evitar más afectaciones

El río Katari se desbordó y afectó a la comunidad Coachijo, en Pucarani. Foto: Captura

La Paz. – Al menos 80 familias de la comunidad Coachijo del municipio de Pucarani, en La Paz, fueron afectadas por el desborde del río Katari a causa de las intensas lluvias.

“Son 80 familias que están afectadas, el caudal del río Katari ha bajado mucho. Nosotros no podemos hacer nada y hemos pedido ayuda, pero hasta el momento no hemos recibido ninguna ayuda”, informó Santos Laura a Unitel.

El viernes se registró una intensa lluvia en el altiplano paceño que derivó en el desborde de los caudales de ese afluente; los cultivos de haba, papa, arveja y otras hortalizas quedaron bajo el lodo.

Laura afirmó que solicitaron apoyo a las autoridades municipales y de la Gobernación de La Paz, pero hasta el momento no recibieron ninguna ayuda. Indicaron que el alcalde de esa región solo les entregó algunas herramientas y yutes para los defensivos.

A la vez, indicó que perdieron una gran parte de su producción agrícola y los pobladores están rescatando lo poco que no fue afectado por el lodo, además dijo que no cuentan con forraje para la alimentación del ganado vacuno.

Por otra parte, con el fin de contener el avance del agua, los comunarios colocaron defensivos construidos con bolsas de yute y arena porque temen que continúen las lluvias y se incremente el caudal del río.

“Nosotros pedimos ayuda porque no tenemos como defendernos, el rio ha rebalsado y ha afectado a nuestros sembradíos. Para que no filtre el agua estamos trabajando y estamos viendo que no haya filtraciones”, dijo otro de los pobladores afectados.

