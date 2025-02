Descubren hongo que convierte arañas en «zombis» vivientes

En las profundidades de un castillo irlandés, un hongo recién descubierto esconde un oscuro poder: convertir arañas en zombis momificados.

Fuente: DW

Un hallazgo casual durante el rodaje de un documental Winterwatch de la BBC en 2021 ha llevado al descubrimiento de una nueva especie de hongo que, para propagarse, convierte a las arañas de las cavernas en «zombis».

El organismo, bautizado como Gibellula attenboroughii en honor al famoso naturalista Sir David Attenborough, fue encontrado por primera vez en un antiguo almacén de pólvora victoriano, entre los vestigios de un castillo irlandés en ruinas, Castle Espie, en Irlanda del Norte.

Este hongo blanco y esponjoso infecta sobre todo a la araña Metellina merianae, una especie que normalmente prefiere la oscuridad de las cuevas y otros espacios subterráneos. Lo más fascinante es su capacidad para alterar el comportamiento de sus víctimas, haciendo que las arañas infectadas abandonen sus escondites habituales y se desplacen a lugares expuestos en techos y paredes, un comportamiento totalmente opuesto a sus instintos naturales.

«Hongo zombi»: obra maestra de manipulación biológica

El proceso de infección, según explica a Live Science el investigador principal Harry Evans, es extraordinariamente complejo. El hongo penetra en la araña a través de su hemocele—la especie de «sangre» en los invertebrados— y, mediante señales químicas, usando una toxina letal, la impulsa a abandonar la seguridad de su guarida. Una vez que la araña queda expuesta, el G. attenboroughii entonces momifica el cadáver usando sus propios antibióticos para preservarlo, absorbe todos sus nutrientes y, cuando las condiciones son propicias, desarrolla estructuras para dispersar sus esporas.

Este mecanismo de control, que recuerda a la manipulación observada en hormigas infectadas por hongos del género Ophiocordyceps –que inspiró la serie The Last of Us–, favorece que las arañas infectadas mueran en lugares expuestos, donde las corrientes de aire pueden transportar las esporas a nuevos sitios.

Tras el primer descubrimiento, los investigadores, quienes describieron sus hallazgos en la revista Fungal Systematics and Evolution, han encontrado más ejemplares del hongo en sistemas de cuevas tanto de Irlanda del Norte como de la República de Irlanda, infectando también a otra especie de araña cavernícola, la Meta menardi. Según las fotografías disponibles, los científicos sospechan que el hongo también podría estar presente en Gales.

«Cofre del tesoro medicinal»

El hallazgo va más allá de la curiosidad científica. Evans señala que este hongo podría ser un verdadero «cofre del tesoro medicinal» debido a los antibióticos y otras sustancias que produce. Además, según Live Science, este descubrimiento apenas rasca la superficie: los científicos estiman que el reino fúngico podría albergar entre 10 y 20 millones de especies, de las cuales solo se ha descrito el 1 %.

Inicialmente, los autores consideraron llamarlo Gibellula bangbangus —un guiño al viejo almacén de pólvora donde se encontró—, pero finalmente optaron por homenajear a Sir David Attenborough. El célebre naturalista ya cuenta con otras especies que llevan su nombre, desde una orquídea en miniatura hasta un camarón fantasma, y ahora también suma un sorprendente hongo «zombi» que, con toda probabilidad, seguirá dando mucho de qué hablar en la ciencia.

Editado por Felipe Espinosa Wang con información de Live Science, Popular Science, CABI y Fungal Systematics and Evolution.