Desde soluciones en 100 días, hasta “cambio total”, Doria, Camacho, Chi y Cuéllar presentan propuestas en Santa Cruz

Los presentes escucharon las propuestas Samuel Doria Medina, Luis Fernando Camacho (a través de su representante), Chi Hyun Chung y Vicente Cuéllar.

Samuel Doria Medina habla en el encuentro. Foto: captura de pantalla fanpage de SDM

Fuente: Brújula Digital

Especial de Javier Viscarra, Santa Cruz

Santa Cruz, una de las ciudades más dinámicas y de mayor crecimiento de Bolivia, fue el escenario del primer gran encuentro político entre aspirantes a la presidencia, con la realización del foro “Liderazgo para un nuevo ciclo”, organizado por el Grupo Nueva Economía, El Deber y Panamericana.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

En una jornada marcada por temperaturas superiores a los 30 grados, los asistentes, entre los que se contaban empresarios, líderes de opinión, periodistas y académicos, se congregaron para escuchar las propuestas de cuatro precandidatos: Samuel Doria Medina, Luis Fernando Camacho (a través de su representante), Chi Hyun Chung y Vicente Cuellar.

Este foro, que se presenta como el primer encuentro serio entre los principales aspirantes a dirigir el país, dio lugar a exposiciones en algunos casos muy similares. Se espera para horas de la tarde la intervención de Andrónico Rodríguez, anuncio que sorprendió a los presentes debido a sus recientes declaraciones en las que afirmó no tener intenciones de postularse a la presidencia. También participarán en horas de la tarde Branko Marinkovic y Rodrigo Paz Pereira.

Doria Medina

La jornada comenzó con Samuel Doria Medina, quien no solo presentó su plan de gobierno, sino que también generó sorpresa al finalizar su intervención con un efusivo “¡100 días, carajo!”, mientras se colocaba una gorra juvenil, con la inscripción de lo espetado al público y que probablemente será uno de los slogans que podrían ser parte de su campaña.

En cuanto a su propuesta, Doria Medina explicó que su plan para revertir la crisis económica de Bolivia en solo 100 días se basaría en una serie de medidas concretas, incluyendo la reestructuración fiscal y una inyección de recursos provenientes de fuentes internacionales y del propio gobierno.

Según el empresario, Bolivia necesita aproximadamente 5.000 millones de dólares para emprender este proceso de recuperación económica, de los cuales una parte provendría de los fondos comprometidos y que la Asamblea Legislativa no aprobó todavía, mientras que el resto sería logrado a través de préstamos internacionales y los ingresos regulares del país.

Doria Medina no dejó de señalar que los bolivianos no pueden seguir soportando a aquellos que han llevado al país a la crisis actual. Por ello, hizo énfasis en la necesidad de acabar no solo con el Movimiento al Socialismo (MAS), sino también con alguna clase política que ha sido cómplice del deterioro de la economía.

En su plan de gobierno, destacó la necesidad de cerrar las empresas estatales deficitarias y descentralizadas, comenzando con aquellas que, como la Dirección de Reivindicación Marítima (DIREMAR), continúan funcionando con presupuestos millonarios a pesar de los fracasos evidentes en temas como la demanda marítima.

Otro de los puntos destacados fue la propuesta de una reforma en la distribución de recursos, pasando de un 88% para el gobierno central y un 12% para las regiones, a un 50% para cada uno. Este cambio permitiría un manejo más autónomo de las regiones en áreas claves como la salud y la educación. Además, Doria Medina habló de un retorno a la meritocracia y de un fortalecimiento de la justicia, incluyendo la eliminación del Tribunal Constitucional Plurinacional.

Chi Hyun Chung

El precandidato Chi Hyun Chung por su parte, presentó un enfoque más idealista, centrado en la unidad nacional y el potencial humano de Bolivia. Proponiendo una transición hacia un sistema federal. Chi destacó que las autonomías departamentales deben ser la base de un nuevo orden político, permitiendo que cada región maneje sus propios recursos y defina sus políticas fiscales. A pesar de que el concepto de federalismo ya ha sido planteado en el país desde hace décadas, Chi considera que nunca se ha buscado una verdadera autosustentación del mismo.

En sus propuestas, también incluyó la reforma del Banco Central de Bolivia (BCB), con el fin de garantizar su independencia y permitir que cada departamento tenga la capacidad de fijar el tipo de cambio del dólar en su jurisdicción. En cuanto a la política exterior, abogó por una mayor apertura, especialmente con países como Corea del Sur y Estados Unidos, al tiempo que propuso un sistema proteccionista para fortalecer la producción nacional.

Gobernador Camacho

Luis Fernando Camacho, que está detenido en Chonchocoro, expuso mediante un representante sus 21 puntos de gobierno, destacando una reforma radical en el sistema judicial, el cual calificó de corrupto. En su propuesta, el vicepresidente de CREEMOS, Efraín Suárez, dijo el cambio “sería inmediato”, comenzando en los primeros 60 días del gobierno. También habló de la necesidad de avanzar hacia el federalismo, con un país unido a través del fortalecimiento de los nueve departamentos, y abogó por la promoción de la propiedad privada y un sistema económico menos dependiente del centralismo.

Vicente Cuellar, rector de la Universidad Gabriel René Moreno (UGRM), cerró la jornada matutina con una propuesta basada en su experiencia administrativa en la universidad. Destacó la necesidad de un cambio en el modelo económico y una reforma en la justicia. En sus puntos más concretos, se comprometió a cerrar seis ministerios, comenzando con el Ministerio de Justicia, y a liquidar más de medio centenar de empresas estatales deficitarias que representan una carga económica para el país.

El foro matinal culminó con el anuncio de la presencia de otros tres precandidatos para el horario vespertino, entre ellos Branko Marinkovic, Rodrigo Paz Pereira y Andrónico Rodríguez, lo que generó gran expectativa en el público, que aguarda con interés la continuación de este espacio de discusión política.

BD/JV/RPU