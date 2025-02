Deslizamiento de tierra afecta a varias viviendas en Cochabamba, muchas corren el riesgo de ceder

Los incidentes se registraron tras las intensas lluvias que cayeron en la ciudad durante estos días. Una familia de cuatro miembros se salvó de ser aplastada.







Fuente: Unitel

Un deslizamiento se registró en la OTB Cerro Hermoso, zona de Ushpa-Ushpa en Cochabamba, el cual afectó a varias viviendas del lugar.

Uno de los inmuebles más afectados es el que habitan cuatro personas, los cuales no estaban en el lugar al momento del hecho.

De acuerdo al relato de uno de los propietarios, el hecho se suscitó tras la caída de una intensa lluvia en la ciudad, la cual se presume ocasionó que se registre el movimiento de tierra que terminó ingresando parte del inmueble.

“Unos 5 minutos salí y para mi vuelta ya estaba (el derrumbe), la verdad están aún tapado las cosas porque aún no he sacado, ya he sacado de este lugar para recuperar algunas cosas, mi cocina y más”, contó con Rubén a UNITEL.

[Foto: Paola Cadima – UNITEL] / Así quedó una de las viviendas tras el deslizamiento

En las imágenes se puede observar cómo quedó la vivienda tras el deslizamiento, donde varios objetos, insumos y demás cosas quedaron sepultados debajo de los escombros.

Se pudo verificar que el daño al inmueble es mucho mayor, ya que la cantidad de material que cedió no solo ocasionó daños en uno de los muros, sino también destrozó parte del techo lo que pone en riesgo a que este continúe cediendo.

Pero al igual que la casa de don Rubén otras 100 viviendas más están en riesgo de ceder esto a consecuencia de los movimientos de tierra que se registran en el lugar, debido a que es una zona geológicamente inestable.

Asimismo, una de los dirigentes mostró como uno de los postes de alumbrado público está a punto de caer, lo que pone en riesgo también a quedar sin energía en las calles.

Ante esto, los vecinos esperan que las autoridades puedan atender sus demandas y hacer trabajos de contención en el lugar.