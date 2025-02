Diego Iturralde y su directorio es relegido para comandar la FBDE hasta 2028

Cumplirán con su segunda gestión y este será especial porque será por todo un ciclo olímpico y ya no de dos como sucedía en el pasado

Fuente: Prensa Federación Boliviana de Deportes Ecuestres

Diego Iturralde, y gran parte de su directorio, fue relegido para un segundo mandato en la Federación Boliviana de Deportes Ecuestres (FBDE), de 2025 a 2028, gestión que será especial porque la entidad se adaptó al ciclo olímpico de cuatro años y ya no será de dos como en el pasado.

“Estoy muy contento de no solo haber sido relegido yo, sino mi equipo. El directorio ha sufrido muy pocos cambios en dos vocalías básicamente, y tenemos nuevo director técnico de adiestramiento”, dijo Iturralde, que tiene la presidencia nuevamente.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Su directorio está conformado por: Ignacio Bedoya (vicepresidente), Elizabeth Canedo (secretaria general), Gonzalo Rivera (tesorero), Diego Grundy (vocal titular 1), Mariana Imaña (vocal titular 2), Andrea Boos (vocal suplente 1), Federico Zuazo (vocal suplente 2), Alejandro Caso (vocal suplente 3), Nicolás Rahmi (director nacional de salto) y Stefani Arce (directora nacional de adiestramiento).

Para esta ocasión la FBDE se adaptó a los cuatro años del ciclo olímpico y ello permitirá a la entidad deportiva a realizar un trabajo más completo en los proyectos que tenga.

“Es una gestión especial porque se adapta al ciclo olímpico de cuatro años, antes era de solo dos años y nos dejaba el plan a medias y eso no es lo más eficiente; entonces, por sugerencia de la Federación Internacional de Deportes Ecuestres, y cumpliendo con la Ley Nacional del Deporte, se cambiaron los estatutos mediante asamblea y estamos felices porque iniciamos el ciclo olímpico con equipo fuerte, directorio fuerte, así que vamos a empezar a planificar y ejecutar planes escritos, pero que no podíamos ejecutarlos antes porque no había la seguridad que íbamos a salir”.

Los objetivos

Con cuatro años por delante, ya se planifica en la representación internacional de los jinetes y amazonas bolivianos.

“Este año tenemos los Juegos Bolivarianos, al próximo serán los Suramericanos y después los Panamericanos. El objetivo de esta gestión es desarrollar el deporte en Bolivia, a los niños, jóvenes promesas, desarrollar el alto nivel dentro y fuera de Bolivia”, apuntó el titular de la FBDE.

Los Bolivarianos se disputarán en Lima y Ayacucho (del 22 de noviembre al 7 de diciembre de 2025), los Suramericanos se desarrollarán en Santa Fe, Argentina (12-26 de septiembre de 2026), mientras que los Panamericanos se organizarán en Lima (del 16 de julio al 1 de agosto de 2027).

Ese es el camino a seguir para los deportistas bolivianos rumbo a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

“Tenemos jinetes en Europa, Estados Unidos y esperamos que alguno pueda llegar a Los Ángeles. Con los jinetes locales tenemos buenas perspectivas en los Bolivarianos, Suramericanos y por qué no soñar en los Panamericanos”.

Otro certamen al que se aspira tener un equipo nacional es el Sudamericano Infanto-Juvenil que se desarrollará en Paraguay este año. “La meta es ir con equipo de niños y jóvenes para representar a Bolivia”.

Aparte de los deportistas, también se trabajará para fortalecer a los otros actores del deporte: “tenemos planes para formar oficiales, jueces, veterinarios, y tenemos también que implementar a la tecnología a nuestra federación”.