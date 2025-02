Diputada Claros: «No hay ley de litio que establezca 3% de regalías para Potosí»

Por Hans Franco

La diputada Lisa Claros dijo que al momento no hay ley la cual determine que el departamento de Potosí reciba 3% de regalías por la extracción de litio, por ahora todo se basa en la ley minera 535 que tendría que ser modificada para subir más del 3% que recibiría Potosí por la extracción del litio.

“En realidad las regalías del litio no se pueden negociar, solo se podrían negociar si hubiera una modificación al artículo o se aprobaría una ley específica del litio que establezca las regalías, sin embargo, en estas dos leyes (contratos) establecen el 3% en función a la ley minera 535, de existir una modificación afectaría directamente al estado boliviano a través de YLB”, informó Claros a Red Uno Digital.

La comisión de Economía Plural aprobó en grande y detalle el contrato de Litio, suscrito el 26 de noviembre de 2024 entre la Empresa Nacional Estratégica de Yacimientos de Litio Boliviano (YLB) y la empresa Hong Kong CBC Investmet Limited Sucursal Bolivia. El proyecto paso a revisión de pleno de la cámara de diputados.

En septiembre de 2024, Yacimiento de Litio Boliviano y la empresa rusa Uranium One Group firmaron el primer contrato para para producir 14.000 toneladas (t) de carbonato de litio al año en el salar de Uyuni, Potosí, utilizando la tecnología EDL (Extracción Directa del Litio), con una inversión superior a los $us 970 millones. Este proyecto de ley aún no fue analizado por la comisión de Economía Plural.

