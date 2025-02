Disputa por el término ‘golfo de México’: cómo se desencadenó el escándalo entre Trump y AP

Fuente: https://actualidad.rt.com

Desde a agencia Associated Press (AP) acusan al presidente de EE.UU., Donald Trump, de violar la Constitución del país por su decisión de restringir el acceso a la Casa Blanca y al avión presidencial Air Force One a miembros de su equipo.

Según la agenda de Trump para este sábado, estará acompañado solamente de dos agencias de noticias: Reuters y Bloomberg, aunque el viernes, el grupo itinerante de la Casa Blanca también incluyó a Associated Press, que tradicionalmente era la tercera agencia, además de las dos mencionadas.

Primer veto

El escándalo se remonta a este martes, cuando la Administración Trump bloqueó el acceso al Despacho Oval de la Casa Blanca a un periodista de AP por incumplir la orden ejecutiva del mandatario que rebautizó el golfo de México como golfo de América. A lo largo de esta semana, por la misma razón, el Gobierno ha impedido a AP cubrir varios eventos en la Casa Blanca, incluida una rueda de prensa con el primer ministro indio, Narendra Modi.

Desde la agencia reaccionaron, entonces, alegando que su guía de estilo sugiere no adoptar la designación impuesta por Trump, ya que «el golfo de México ha llevado ese nombre durante más de 400 años«, por lo que AP «se referirá a él por su nombre original, aunque reconozca el nuevo nombre que Trump ha elegido». En la misma línea, la editora ejecutiva de AP, Julie Pace, sostuvo que limitar el acceso de su equipo a la Casa Blanca en función del contenido de su discurso «no solo impide gravemente el acceso del público a las noticias independientes, sino que viola obviamente la Primera Enmienda» a la Constitución de EE.UU., que protege el derecho a la libertad de expresión sin interferencia del gobierno.

A su vez, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, comentando lo acaecido, aseveró que la posibilidad y el «privilegio» de hacer preguntas al presidente de manera directa se garantiza solamente por una invitación. «Nos reservamos el derecho a decidir quién entra en el Despacho Oval y todos ustedes tienen credenciales para estar aquí, incluida AP, que está hoy en esta sala de prensa», subrayó la vocera.

Este viernes, no se les permitió a un fotógrafo y un reportero de AP embarcar en el avión presidencial Air Force One incluso después de haber pasado el control de seguridad; les explicaron que se trataba de una decisión «específica» para el medio». Al mismo tiempo, los reporteros que fueron autorizados a subir al avión enviaron a sus colegas de AP fotos de tarjetas con sus nombres que decían «bienvenidos a bordo» en sus asientos vacíos.

Acusaciones de desinformar

Esta misma jornada, el subjefe de gabinete, Taylor Budowith, criticó en su cuenta de X que la agencia «sigue ignorando el cambio legal de nombre geográfico del golfo de América» y la acusó de divulgar desinformación. «Esta decisión no solo es divisiva, sino que también expone el compromiso de Associated Press con la desinformación. Si bien su derecho a lanzar noticias irresponsables y deshonestas está protegido por la Primera Enmienda, no garantiza su privilegio de acceso ilimitado a espacios limitados, como el Despacho Oval y el Air Force One», enfatizó.

De igual modo, agregó que «de ahora en adelante, ese espacio se abrirá a los muchos miles de periodistas a los que se les ha prohibido cubrir estas áreas íntimas de la Administración. Los periodistas y fotógrafos de Associated Press conservarán sus credenciales para el complejo de la Casa Blanca».

Reaccionando a las acusaciones de comprometerse con la difusión de información errónea, desde AP las calificaron de falsas. «La libertad de expresión es un pilar de la democracia estadounidense y un valor fundamental del pueblo estadounidense», declaró Lauren Easton, portavoz de AP, añadiendo que las acciones tomadas por la Administración Trump socavan «este importante derecho consagrado en la Constitución de EE.UU.».