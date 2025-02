¿Dónde está Santino? Ya saben quién es la mujer que se llevó al niño; la Policía activa búsqueda internacional

Fuente: Unitel

Santino Ernesto Córdoba Gonzáles está desaparecido desde el viernes 31 de enero. Su imagen fue registrada por última vez junto con una mujer por una cámara de seguridad. Los investigadores ya saben quién es la mujer y la Policía activó la alerta amarilla, que rige para búsquedas de carácter internacional.

El niño de 7 años de edad fue visto cerca de su domicilio ubicado en la calle Juan de Vargas, cerca del Puente de las Américas, en el barrio Miraflores de la ciudad de La Paz

Este domingo, en un contacto con la red UNITEL, Ernesto Córdoba, el padre del menor de edad, reveló algunos datos, por ejemplo, que la mujer es la madre del niño, que -según su versión- no puede ingresar al país.

El padre relató que la mujer vive en España hace cuatro años y que padece “trastorno de bipolaridad”, aunque no presentó pruebas. Dirigiéndose a su expareja, le pidió que devuelva al niño a su hogar.

“Le pido a Marcia que recapacite, no sé por qué está actuando así, porque en ningún momento yo le he negado a verlo a mi hijo, en ningún momento le he prohibido que no esté con mi hijo, ella siempre va a ser su madre”, afirmó.

El hombre consideró que “lo mejor para el niño” es que retorne a su hogar porque “tiene una vida bien”.

“El niño tiene ahorita una vida bien, estudia bien, tiene una familia con sus hermanas, conmigo. Entonces, yo le pido… ella siempre va a ser la mamá de mi hijo. Solamente que lo traiga a mi hijo y ella siempre va a poder verlo, va a poder estar con su hijo”, sostuvo.

No obstante, tiene sospechas. “No sé por qué está haciendo esto, tal vez porque no puede entrar al país y no puede verlo a su hijo. Yo pido que por favor ella recapacite”, señaló en el contacto con UNITEL.

Investigación policial

La responsable de la Dirección de Trata y Tráfico de Personas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), la mayor Gaby Coca, reveló este domingo que en coordinación con la Fiscalía las pesquisas se impulsan bajo el marco de la alerta amarilla.

“Se han activado todas las alertas de búsqueda, ayer ha sido un día con bastante labor dentro de la investigación y en trabajo de campo, con entrevistas, verificación de cámaras de seguridad de instituciones que han posibilitado este acceso”, señaló.

“Hemos activado la investigación con el Ministerio de Público, se han emitido los requerimientos, y principalmente estamos trabajando ya en alerta amarilla, que es la notificación de búsqueda internacional”, sostuvo.

Coca explicó que se todas las unidades de la Policía están movilizadas para encontrar al menor de edad y señaló que “con la colaboración del papá se ha logrado identificar a esta posible persona” que aparece en los videos de las cámaras de vigilancia.

“La familia ha sido un factor importante, que apoyado todo este proceso, es así que hemos logrado determinar algunos indicios que posibilitan tal vez identificar la ubicación de Santino”, dijo.

La jefa policial reveló que los agentes están “tratando de identificar a varias personas” y dijo que “se ha solicitado la cooperación internacional a efectos de que Santino esté en buen resguardo y sea puesto en conocimiento de las autoridades y de sus familias en Bolivia, en la ciudad de La Paz”.

Indicó que la búsqueda del niño continuará pese a que se sospecha de que está con “un familiar”, en este caso, la madre.