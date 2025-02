Dos periodos históricos antitéticos: el Renacimiento y la Ilustración y ahora la incultura woke

“No juzgues cada día por la cosecha que recoges, sino por las semillas que plantas”. Robert Louis Stevenson.

EL ANTES, RENACIMIENTO E ILUSTRACION. EL AHORA LA DECADENCIA WOKE Y PROGRE.

En estos tiempos, los países occidentales y las instituciones internacionales claudican de sus valores tradicionales, se tornan blandengues y adoptan la cultura woke y progre. Quieren cosechar sin antes haber plantado.

De los tiempos del Renacimiento y sus retoños, pasamos a decaer, caducar y secarnos. Estamos en el periodo del wokismo, un régimen de pensamiento cerrado, único y sostenido por distintas instituciones de ideología progre, cuyo propósito es penalizar el disenso sobre el feminismo, la diversidad, inclusión, equidad, inmigración, aborto, ecologismo, ideología de género, entre otros. Y el que en su accionar justifica el avance del autoritarismo del Estado, mediante la apropiación y distorsión de causas nobles.

El wokismo, es la forma de pensar que sustenta el actual totalitarismo blando que está destruyendo Occidente. Un movimiento que utiliza la interseccionalidad, una herramienta analítica que reconoce que las desigualdades sociales se configuran a partir de la interacción de un conjunto determinado de factores. En este caso, el género, la etnia, la raza, la orientación sexual, la discapacidad, la religión, la clase social, la ubicación geográfica, o la edad.

Buscando expiar su culpa, entre otras actitudes los progres promueven las cuotas y preferencias de raza y género. Esta mentalidad y activismo se está tornado destructivo para la sociedad por su abandono de la “cultura de la meritocracia”, con lo que los países corren el riesgo de que sus trabas burocráticas aumenten la mediocridad social, afectando el trabajo y el nivel de vida de todo el pueblo.

La cultura woke y progre se expande y en la última reunión en Davos, del Foro Económico Mundial un miembro del mismo proclamaba su particular interpretación de la Sociedad Sostenible:

“En el 2030 no tendrás nada pero serás feliz. No soy dueño de nada, no tengo privacidad y la vida nunca ha sido mejor”.

Una oradora “ecoprogresista” en esta misma reunión, manifestó: “Tanto la pesca como la agricultura tienen que ser reconocidas como un crimen grave y ser por consiguiente prohibidas”. Afirma que esto es con el fin de que: “No tengas nada… y seas feliz”.

En el ámbito personal, un soldado transgénero aseguraba sentirse “discriminade” por no poder “compartir dependencias” con el resto de mujeres de su unidad. Le soldade no ha cambiado de nombre ni se ha operado, pero: “Modificó su género como se auto percibe, acogiéndose a la nueva Ley Trans de España”.

Dejando de lado el sentido común y la biología, los Progre y Woke, niegan que solo existen hombres y mujeres y reconocen cientos de géneros y de personas trans.

Para estos personajes ahora los individuos somos; no como muestra ciencia y la biología, sino como nos autopercibimos. En España la ‘Ley Trans’ permite cambiar de genero hasta tres veces en menos de dos años, sin importar la edad y sin participación de los padres ni médicos.

A nivel Internacional, el activo movimiento social LGBTQ+, lucha en favor de la normalización y reconocimiento de derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero y transexuales y esta ganado una gran preeminencia internacional.

Juanjo, presidenta de la asociación de “Trans, No Normativos”, explica muy claramente los peculiares objetivos de este movimiento:

“Acabar con el patriarcado. ¡Cuando todes seamos mujeres!, se terminaron la violencia de género y las desigualdades”.

Los homosexuales consideran este su comportamiento personal, como un derecho, y aun peor, quieren imponerlo sobre los demás. Ignoran que: “Respetos guardan respetos y que el respeto es una calle de dos vías: Si lo quieres recibir, lo tienes que dar”.

En la antigua Santa Cruz, las personas en el área rural y viviendo en un ambiente natural cercanos a la biología, con toros y vacas, perros y perras, machos y hembras, la gente no se “chipaba” con eso de los géneros actuales.

En este pueblo de economía primaria y con clima tropical, alguna vez aparecía un amanerado, al que llamaban fresco y la gente no se complicaba con ellos.

En el campo este amanerado, muy vivo, evitaba ir a trabajar a pleno sol en el chaco, a tumbar monte, carpir, sembrar y tampoco a la pampa para cuidar el ganado.

Él, muy vivo, trabajaba en la sombra, en la cocina o haciendo la limpieza de la casa y no sufría del calor, del viento y el sol, de las víboras y los bichos. Ellos lo pasaban “de lo más frescos” en la casa del patrón. La gente molesta decía: Este es un fresco, se la pasa de lo más fresco.

Polémica de lo homosexual trasciende al Vaticano.

“Ya hay demasiado mariconeo”, es el polémico comentario sobre los Seminaristas homosexuales, por el cual el Papa Francisco luego se disculpó.

Francisco había dicho en la Conferencia Episcopal Italiana, que a los hombres homosexuales no se les debería permitir ingresar a seminarios para el sacerdocio y puntualizó que allí ya había un aire de “frociaggine”, que podría ser traducido como “mariconeo” o “mariconería”.

Con esto surgió un problema, pues muchos asumen que se trataría de evitar que personas homosexuales ejerzan el Sacerdocio. Sin embargo, la gente sensata considera que esta limitación para los homosexuales, es para evitar abusos a niños que están bajo influencia de los Seminaristas y Sacerdotes de tendencia homosexual y la de aquellos que están bajo su dependencia en Escuelas y Seminarios.

Aún hay esperanzas, vamos en camino de retomar el sentido común.

Estamos retornando a la senda del sentido común y reconocemos, entendiendo la biología, que solo existen hombres y mujeres, no los cientos de géneros.

Donald Trump durante su Discurso de Investidura dijo:

“A partir de hoy, la política oficial del gobierno de Estados Unidos será que solo hay dos géneros, masculino y femenino”. “Estos sexos no pueden modificarse y están arraigados en una realidad fundamental e indiscutible”.

También menciono que se pondrá fin a la anterior política gubernamental, que intentaba enfatizar la raza y el género en cada aspecto de la vida pública, por lo que con una orden ejecutiva se ordena el fin de todos los programas de diversidad e inclusión en el gobierno federal. Asimismo se señala que los Fondos federales no deben utilizarse para promover la ideología de género.

Aunque según la Carta Magna de la República Argentina todos los ciudadanos son iguales ante la ley, el kirchnerismo avanzo con los cupos y la discriminación positiva. Existen cupos laborales, de género y de participación en eventos.

Actualmente el Presidente Javier Milei busca poner en vigencia la igualdad ante la ley, tal como indica la Constitución Nacional y anular la preferencias por sexo y otros.

Esta ley tendría como finalidad: Eliminar el Cupo de representación de género, que actualmente requiere armar listas para los cuerpos legislativos con un intercalado por sexo del 50 %.

Eliminar el género X (no binario) en los Documentos Nacionales de Identidad, como también en los pasaportes.

Milei eliminó el Ministerio de la Mujer, Géneros y Diversidad, que gozaba de un alto presupuesto y de donde dependían políticas públicas a favor de las mujeres y la población LGBTQ+.

El Ministro de Justicia de Milei, Mariano Cúneo, dijo: Nosotros rechazamos la diversidad de identidades sexuales que no se alinean con la biología pues son inventos subjetivos…”.

Posteriormente explico: “Yo lo que digo, es que hay dos sexos: varón y mujer, que son determinados por la biología cuando una persona nace. Yo no me referí ni a orientación sexual y que es obvio que cada uno puede autopercibirse como quiera libremente, que sea libre, que sea feliz y en ningún momento me refería a su vida sexual”.

Comenta Pukymon: “La identidad de la cultura de género y de la autopercepción; es una no identidad, una negación del pasado y de la tradición. Un no ser, un no querer ser, un deseo de muerte y de aniquilación de la comunidad nacional en un melting pot indiferenciado, en el que unas identidades extravagantes disuelven y anulan a la Nación.

EL RENACIMIENTO Y LA ILUSTRACION

El Renacimiento y la Ilustración fueron dos movimientos culturales e intelectuales que se desarrollaron en Europa y que marcaron la transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. Fue el paso del Oscurantismo a la Iluminación.

EL RENACIMIENTO

El Renacimiento en el Siglo XIV y XV, fue un período de grandes cambios globales, época en la que tuvo lugar la Reforma de la Iglesia, el Descubrimiento de América, la caída del Imperio Bizantino y durante el cual la ciencia y la tecnología avanzaron significativamente y en el cual el arte alcanzo alturas sin precedentes.

El Renacimiento implicó una transformación profunda del pensamiento, de las artes y la ciencia , y representó la transición entre la Edad Media y la Edad Moderna, el paso del Oscurantismo a la Iluminación.

Con el Renacimiento, se puso fin al modo de vida religioso medieval y al sistema feudal, emergió una nueva clase social , la burguesía, y se dieron las condiciones para el surgimiento del capitalismo .

Todos estos acontecimientos influyeron en la opinión de las personas, en su consciencia y cambiaron fundamentalmente su visión del mundo. Europa escapó de la oscuridad medieval y logro el renacimiento de los valores de la cultura clásica, que se caracterizaban por una visión antropocéntrica del mundo, poniendo al ser humano como medida de todas las cosas. Un movimiento que se expandió por varios de los pueblos occidentales.

LA ILUSTRACIÓN

Se desarrolló en Europa desde mediados del siglo XVIII hasta principios del siglo XIX, con gran influencia en la Revolución Francesa y otros cambios políticos y sociales.

El siglo XVIII, fue llamado el siglo de las luces, se basó en el uso de la razón y la observación para conocer la realidad. Se difundieron ideas sobre la libertad individual, el gobierno representativo y la libertad de culto.

Se inspiró en la Revolución científica y en la obra de pensadores como Galileo Galilei, Isaac Newton, Descartes, Hobbes, Spinoza y Leibniz.

El movimiento ilustrado sostenía que el uso de la razón debía ser la base del pensamiento y que a partir de la observación se podía conocer la realidad “de manera clara”. Estas ideas inspiraron grandes cambios en la cultura, la política, la economía y la sociedad.

La ilustración abarcó todas las áreas de la cultura, como ser política, económica, la religión, el arte, la técnica, la filosofía. Racionalismo. Búsqueda de la felicidad. Creencias en la bondad natural del hombre, el optimismo, el laicismo.

El concepto de progreso histórico que lleva consigo la noción implícita de civilización y cultura y el desarrollo de una idea universal de humanidad por encima de los prejuicios étnicos y espaciales, forma parte del ideario de la Ilustración.