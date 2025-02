Economista cuestiona al Gobierno por «apurarse» recién en la industrialización del litio que comenzó el 2009

Fuente: ANF

Tras la advertencia que lanzó el jefe de Estado, Luis Arce, de que el tiempo del litio se puede “escapar de las manos”, el economista Gonzalo Chávez cuestionó que el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) recién pretenda «apurarse» en la industrialización de ese mineral cuando ese proyecto comenzó en 2009.

“El presidente se da cuenta de este apuro con 15 años de atraso (…) cuando con este gobierno, el 2008 o 2009, comienza el proyecto. Yo no entiendo como tú puedes decir que hay que apurarse ahora cuando en 15 años ha invertido mal, haz hecho mal los proyectos y ahora recién te das cuenta que hay que apurarse con el litio”, afirmó el experto.

En medio del rechazo a los contratos para la explotación de litio, la semana pasada el mandatario sostuvo que su Gobierno quiere avanzar de buena manera en la industrialización del litio ante el riesgo del avance tecnológico, además advirtió que el tiempo de aprovechar el auge de ese mineral se puede “escapar de las manos”.

«El tiempo del litio se nos puede escapar de las manos. Cuidado que mañana ya aparezcan las baterías de hidrógeno, las baterías de sodio y reemplacen al litio como una fuente fundamental de electricidad», afirmó.

En ese contexto, Chávez dijo que esa situación está generando que los contratos firmados con las empresas Uranium One Group (Rusia) y Hong Kong CBC (China) sean confusos, entreguistas, no respetan la soberanía del Estado, además de bajas regalías para el país y Potosí.

“Por supuesto, al apurarse con el litio significa hacer mal los contratos, entreguistas, no respetan la soberanía nacional, no es un buen negocio porque no reparte costos, impuestos, y se lo hace a oscuras. Faltan seis meses para irse, pero viene y te dicen: ‘vamos a perder el tren del litio’, cuando eso deberíamos haberlo visto hace 30 años o, por lo menos con este gobierno, hace 15 años. No estamos viendo la realidad de los hechos y negando nuestro pasado”, manifestó.

Recordó que el Gobierno ya invirtió más de $us 1.000 millones para la construcción de las piscinas de evaporación para extraer el carbonato de litio que fue un fracaso, en su criterio, esos recursos deben incluirse en la inversión que se hará con las planas de extracción directa. Por tanto, no existirán utilidades para el Estado, mucho menos para Potosí.

A la vez, dijo que si se toma en cuenta que el 51% de los ingresos se quedará en el país hay que restar el interés, los costos de las plantas que deben ser devueltas a las empresas y recuperar la inversión inicial en las piscinas de evaporación, las regalías serán bajas para el país y Potosí.

“Supongamos que el 51% se queda para el Estado boliviano y el 49 por ciento se va para la transnacional, pero tienes que pagar la tasa de interés, tienes que descontar todos los costos que hay que pagar a la empresa, tienes que devolver los mil millones de dólares que se ha gastado en el proyecto fracasado de las piscinas de evaporación, entonces, si se toma en cuenta estos elementos, este es un proyecto negativo que no puede comenzar con un simple contrato con los chinos y los rusos, tiene que comenzar con el proyecto de la industrialización de litio”, precisó.

Por otra parte, consideró que las regalías deben superar el 10% porque se debe tomar en cuenta los efectos que causará en el medio ambiente y en la imagen del Salar de Uyuni como atractivo turístico.

“Entonces se tiene que ver estrictamente en el negocio de litio y tiene que compensar el impacto ambiental, va a destrozar el Salar de Uyuni ¿quién va a pagar esa reposición? el sector turismo se va a ir a la quiebra. Por lo menos debería de ser el 15 por ciento porque lo que se viene a futuro va a ser muy difícil, no sé de dónde han sacado el 3% que realmente es un entreguismo”, observó.