La Embajada recomendó a los bolivianos en Estados Unidos brindar datos reales cuando sean abordados por autoridades de Migración y Aduanas de ese país.

El encargado de negocios de la embajada de Bolivia en Estados Unidos, Henry Valdelomar, reveló que 127 migrantes bolivianos fueron aprehendidos con fines de deportación en varias regiones de Estados Unidos.

Eso, en el marco del plan puesto en marcha por el recientemente posesionado presidente de ese país, Donald Trump.

«Hay un registro de personas aprehendidas desde el 20 de enero; hay 127 aprehendidos hasta el 3 de febrero en distintos centros como Texas; Luisiana; Virginia; Nueva York, en diferentes estados», dijo el diplomático boliviano, citado en una nota de Datápolis.

Explicó que los connacionales se encontraban “indocumentados” en ese país, y que no iniciaron el trámite para regular su estadía. Por lo tanto, están expuestos a una posible deportación en las “próximas semanas”.

Bolivianos en Estados Unidos

Asimismo, dijo que los bolivianos aprehendidos en Los Ángeles se someterán a un proceso judicial denominado en ese país como «caso de corte». En dicha acción, un juez estadounidense decidirá una eventual expulsión de esas 127 personas.

Según indicó el funcionario, la Embajada y los cinco consulados bolivianos desplegaron una campaña de información y orientación; eso, para que los bolivianos que residen en Estados Unidos “sepan qué hacer” en caso de ser abordados por funcionarios de Migración y Aduanas.

«No mentir en la identidad, no mentir en la fecha de ingreso a Estados Unidos, no mentir dónde residen, no mentir dónde trabajan», dijo y alertó que cualquier información falsa que se provea a los funcionarios estadounidenses pueden constituir una agravante para que un juez dictamine la expulsión.

La Razón consultó con la Cancillería respecto de algún pronunciamiento oficial sobre este tema; sin embargo, hasta el cierre de esta nota, no respondió al requerimiento.