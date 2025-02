EEUU: ICE capturó a un migrante salvadoreño acusado de abuso infantil en Massachusetts

Bryan Daniel Aldana-Arevalo, que ingresó ilegalmente a Estados Unidos, fue arrestado por las autoridades tras ser acusado de delitos graves contra un menor en Nantucket

Las autoridades de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) anunciaron el arresto de Bryan Daniel Aldana-Arevalo, un ciudadano salvadoreño que ingresó ilegalmente a los Estados Unidos y enfrenta graves cargos de abuso sexual infantil en Nantucket, Massachusetts.

Aldana-Arevalo, de 28 años, fue detenido por la Oficina de Ejecución y Remoción (ERO) de ICE la semana pasada en Nantucket. Su captura ocurrió meses después de haber sido procesado en el Tribunal de Distrito de Nantucket en julio, donde se le imputaron los delitos de violación de un menor con una diferencia de edad de 10 años y dos cargos de agresión lasciva y agresión a un niño menor de 14 años. A pesar de la gravedad de las acusaciones, en aquel momento obtuvo la libertad bajo fianza.

Tras su detención, el acusado recibió una notificación para comparecer ante un juez de inmigración y permanece bajo la custodia de ICE. Todd Lyons, director de la oficina de ERO en Boston, calificó los presuntos delitos como “detestables y perturbadores” y aseguró que el acusado representa “una amenaza significativa para los niños de nuestras comunidades en Massachusetts”.

Las autoridades han enfatizado que la captura de Aldana-Arevalo forma parte de sus esfuerzos por priorizar la seguridad pública a través de la identificación y expulsión de no ciudadanos que representen un peligro para la sociedad.

Política de detención y deportación de ICE

Los datos más recientes sobre detenciones de inmigrantes en Estados Unidos muestran que se mantuvo un alto número de arrestos, a pesar de haber priorizado a personas con antecedentes criminales. Durante el año fiscal 2024, ICE llevó a cabo 113,431 arrestos, de los cuales el 28% correspondieron a personas sin condenas ni cargos criminales pendientes.

En las dos primeras semanas de febrero, las cifras revelan un aumento en la proporción de migrantes detenidos sin historial delictivo. De los 4,422 nuevos arrestos en ese período, 1,800 correspondían a personas sin condenas previas ni cargos pendientes, lo que representa el 41% de los detenidos en esas semanas. Esta tendencia contrasta con la promesa de la Administración de enfocarse en la deportación de “los peores delincuentes primero”.

Desde el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la portavoz Tricia McLaughlin afirmó que no tener antecedentes penales no significa que los migrantes sean “inocentes”, aunque no proporcionó datos adicionales sobre el perfil de los detenidos sin condenas.

Por otro lado, la página oficial de ICE en la red social X sigue destacando la detención de individuos con cargos graves, incluyendo delitos como homicidio, violencia doméstica, posesión de material de abuso infantil y otros crímenes.

Capacidad de detención y desafíos operativos de ICE

Uno de los principales problemas que enfrenta la agencia es la acumulación de casos en los tribunales de inmigración, que actualmente alcanzan los 3.6 millones de expedientes pendientes. Esto significa que muchos migrantes detenidos podrían esperar meses o incluso años antes de obtener una resolución sobre su situación.

Además, solo el 13% de los detenidos se encuentran en proceso de expulsión acelerada, lo que significa que pueden ser deportados sin necesidad de un juicio. En contraste, el 87% restante debe pasar por un proceso judicial, lo que prolonga su estancia en detención y contribuye a la sobrecarga del sistema.

Para hacer frente a esta crisis de espacio, la Administración Trump implementó medidas como la apertura de nuevos centros de detención en Texas y Kentucky. También ha iniciado un proceso de expansión en el área de Denver, que cubre Colorado y Wyoming, con el objetivo de añadir 900 nuevas camas a la capacidad de detención, reportó NBC News.