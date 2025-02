El futurólogo que predijo la llegada de internet apunta a que la inmortalidad no está demasiado lejos de conseguirse

Tener la capacidad de ver el futuro es algo que a día de hoy puede parecer cosa de ciencia ficción o algo que está reservado para las películas. Pero tenemos en nuestra sociedad un famoso futurólogo llamado Ray Kurzweil que ya predijo la llegada de la inteligencia artificial. Ahora ha anunciado que está convencido de que podremos ser inmortales antes de 2030.

Ray Kurzweil, además de ser ingeniero de Google y también autor de diferentes libros en el ámbito tecnológico, ha destacado por sus predicciones que pueden parecer realmente locas. Precisamente desde que se graduó en el MIT ha podido predecir la llegada de internet, el iPhone o la IA. Sin duda una persona que va adelantado a su tiempo.

La inmortalidad es el siguiente avance que hará la sociedad

Para ver su historial de aciertos nos tenemos que ir hasta los años 80. Aquí poca gente podía ver el gran alcance que iba a tener internet, pero este ingeniero en su libro The Age of Intelligent Machines del 1990 ya predijo que podríamos comunicarnos a través de internet, comprar por esta vía o incluso recibir formación. Todo esto ahora lo vemos como algo normal, pero hace 35 años era algo de ciencia ficción.

«Internet conectará a millones de personas a nivel global y transformará por completo cómo nos comunicamos, aprendemos y trabajamos» es una de las predicciones que dijo, y ya vemos en nuestros días que acertó completamente.

En internet no se quedó sus predicciones. En los años 2000 en su libro The Singularity is Near del 2005 afirmó que los teléfonos iban a evolucionar para convertirse en ‘asistentes personales’. Y así fue: en 2007 se lanzó el iPhone, que marcó un antes y un después en el uso que dábamos a nuestros dispositivos móviles.

La siguiente predicción que puede (o no) cumplirse es la de la inmortalidad humana. En el mismo libro que publicó en 2005 tenía claro que los avances tecnológicos en el campo de la biomedicina o la nanomedicina van a poder llegar a superar nuestra propia biología.

Esto en parte es cierto. La medicina está avanzando a pasos agigantados a día de hoy. La inteligencia artificial está permitiendo crear fármacos de una manera más eficiente y sin gastar tantos recursos en el clásico método de ‘prueba y error’ hasta encontrar la molécula ideal para un fármaco. Lo mismo ocurre con los sistemas de edición génica que abren la puerta a curar enfermedades genéticas que de manera clásica se veían como una auténtica condena.

Uno de los ejemplos los tenemos en las terapias CAR-T que tiene en parte origen español, concretamente en Valencia. Una terapia, que aunque con un coste elevado, ha conseguido ya tratar diferentes enfermedades genéticas en la población.

Aunque para Ray Kurzweil la inmortalidad estará en un mundo digital. Ya en la conferencia Exponential Finance en Nueva York afirmaba lo siguiente:

Nuestros pensamientos serán un híbrido de pensamientos biológicos y no biológicos. De esta manera, nos vamos perfeccionando poco a poco. En mi opinión, es parte de la naturaleza humana superar los propios límites. Seremos capaces de ampliar nuestros límites y pensar en la ‘nube’. Pondremos puertas de nubes en nuestros cerebros.

Si es verdad que la inmortalidad desde el campo de la medicina es algo que todavía está bastante lejos de conseguirse, y que también choca con muchas cuestiones éticas y morales. Aunque conectar nuestro cerebro a una máquina ya es algo que se plantea en algunas empresas como Neuralink de Elon Musk.

Además, el hecho de tener una sociedad inmortal plantea una gran cantidad de problemas como por ejemplo la sobrepoblación. Esto hace que estas afirmaciones se deban tomar con escepticismo, aunque lo mismo se pensaría cuando hablaba que íbamos a poder hacer un grado de universidad a través de un ordenador.

