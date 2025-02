El paraíso griego de Santorini sufrió 200 sismos en tres días: desplegaron equipos de emergencia y suspendieron las clases

La isla volcánica y los territorios cercanos están bajo alerta máxima por los continuos terremotos que hacen temer un movimiento de mayor intensidad: “Uno cada 10 o 20 minutos. Todo el mundo está preocupado”, alertan los habitantes locales

Por Derek Gatopoulos

Fuente: infobae.com

Las escuelas cerraron el lunes y se desplegaron equipos de emergencia en la isla volcánica griega de Santorini luego de que un aumento en la actividad sísmica generó temores de un terremoto potencialmente poderoso.

También se ordenaron precauciones en varias islas cercanas del mar Egeo (todas ellas destinos populares para las vacaciones de verano) después de que se registraran más de 200 terremotos submarinos en la zona durante los últimos tres días.

“Estas medidas son de precaución y las autoridades permanecerán vigilantes”, dijo el ministro de Protección Civil, Vasilis Kikilias, el domingo por la noche, tras una reunión de emergencia del gobierno en Atenas. “Instamos a los ciudadanos a que cumplan estrictamente las recomendaciones de seguridad para minimizar el riesgo”.

Aunque los expertos griegos dicen que los terremotos, de magnitud hasta 4,8, no están relacionados con el volcán de Santorini, reconocen que el patrón de actividad sísmica es motivo de preocupación.

La frecuencia de los terremotos, que continuaron durante toda la noche del domingo y el lunes, ha preocupado a los residentes.

Una vista aérea del pueblo de Oia, en Santorini, Grecia. REUTERS/Alkis Konstantinidis/Foto de archivo

“Nunca había sentido algo así y con tanta frecuencia: un terremoto cada 10 o 20 minutos. Todo el mundo está preocupado, aunque algunos lo ocultamos para no causar pánico, pero todo el mundo está preocupado”, dijo el vecino Michalis Gerontakis, que también es el director de la Orquesta Filarmónica de Santorini.

“Salimos ayer y actuamos. A pesar de los terremotos, la Filarmónica actuó en una ocasión religiosa”, dijo Gerontakis. “Cuando estás tocando, no puedes sentir los temblores, pero hubo terremotos cuando estábamos en la iglesia. Nadie puede saber qué pasará. La gente puede decir lo que quiera, pero eso no tiene ningún valor. No se puede competir con la naturaleza”.

Los funcionarios del gobierno se reunieron con científicos durante todo el fin de semana y el lunes para evaluar la situación, mientras que también se ordenó el cierre de escuelas en las islas cercanas de Amorgos, Anafi e Ios.

En Santorini, se recomendó a los residentes y visitantes evitar grandes reuniones en espacios cerrados y áreas donde pudieran ocurrir deslizamientos de rocas, mientras que se ordenó a los hoteles vaciar las piscinas para reducir posibles daños a los edificios por un terremoto.

Los rescatistas del Servicio de Bomberos que llegaron a la isla el domingo instalaron carpas amarillas como área de preparación dentro de una cancha de baloncesto al lado del hospital principal de la isla.

La isla atrae a más de 3 millones de visitantes al año. REUTERS/Alkis Konstantinidis/File Photo

“Llegamos anoche con un equipo de 26 rescatistas y un perro de rescate”, explicó el bombero Ioannis Billias.

Los terremotos continuaron sacudiendo la isla durante la noche y el lunes por la mañana, muchos de ellos con magnitud superior a 4,0, y Billias dijo que muchos residentes, incluidas familias enteras, pasaron la noche en sus automóviles.

Santorini, con su forma de medialuna, es un destino turístico de primer nivel al que llegan diariamente vuelos comerciales, ferries y cruceros. La isla atrae a más de 3 millones de visitantes al año a sus pueblos encalados, construidos a lo largo de espectaculares acantilados formados por una enorme erupción volcánica hace más de 3500 años.

El destacado sismólogo griego Gerasimos Papadopoulos advirtió que la secuencia actual de terremotos (que se muestra en los mapas sísmicos en vivo como un grupo creciente de puntos entre las islas de Santorini, Ios, Amorgos y Anafi) podría indicar un evento inminente de mayor magnitud.

“Todos los escenarios siguen abiertos”, escribió Papadopoulos en una publicación en línea. “El número de temblores ha aumentado, las magnitudes han aumentado y los epicentros se han desplazado hacia el noreste. Si bien se trata de terremotos tectónicos, no volcánicos, el nivel de riesgo ha aumentado”.

Las autoridades registraron más de 200 sismos submarinos en la zona durante los últimos tres días. REUTERS/Alkis Konstantinidis/File Photo

En Fira, la principal ciudad de Santorini, las autoridades locales designaron puntos de reunión para los residentes en preparación para una posible evacuación, aunque el alcalde Nikos Zorzos enfatizó la naturaleza preventiva de las medidas.

“Estamos obligados a hacer preparativos, pero estar preparados para algo no significa que vaya a suceder”, dijo durante una conferencia de prensa el fin de semana. “A veces, la forma en que se informa sobre la situación puede contener exageraciones… así que la gente debe mantener la calma”.