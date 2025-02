El presidente Arce advierte: El tiempo del litio se nos puede escapar de las manos

Fuente: La Razón

El presidente Luis Arce advirtió este viernes que “el tiempo del litio se nos puede escapar de las manos si se retrasa la industrialización de ese recurso”. Dijo que hay el riesgo de que aparezcan nuevas tecnologías, como las baterías de hidrógeno.

“Hay riesgos que estamos enfrentando, riesgos que tienen que ver con que la tecnología avanza. El tiempo del litio se nos puede escapar de las manos. Cuidado que mañana ya aparezca las baterías de hidrógeno y de sodio”, advirtió el mandatario en Tarija.

En criterio del mandatario, ese tipo de tecnología puede reemplazar al litio como una fuente “fundamental” de electricidad.

Litio

“Nosotros queremos apurarnos, pero hay interese extranjeros que no quieren que avancemos”, señaló Arce en el acto en conmemoración por los 16 años de la Asociación Departamental de Regantes y Sistemas Comunitarios de Agua Potable de Tarija.

Arce lamentó que haya algunos sectores, principalmente el Potosí, que se opongan a la industrialización de ese recurso y exhortó a que “no se dejen guiar por información falsa”.

En un intento de “transparentar” los contratos para la industrialización del litio, el Gobierno comenzó la socialización de su contenido y comenzó en Potosí, donde el acto tuvo que ser suspendido debido a los reclamos de dirigentes de varios sectores.

El intento por socializar uno de los contratos, que ya fue firmado por el Gobierno con la empresa china Hong Kong CBC Investment Limited, sucursal Bolivia, no prosperó.

Industrialización

Los sectores potosinos, liderados por el Comité Cívico Potosinista (Comcipo), exigen al Gobierno la implementación de una ley del que defina “las reglas del juego”. De no ser atendida su demanda, la institución cívica anunció protestas escalonadas a escala nacional.

“Para nosotros, ya no hay diálogo ni socialización y menos a estas alturas cuando el Gobierno se ha hecho la burla de este pueblo bendito, nosotros ya no les creemos. ¿Socialización después que hay contratos firmados y está en puertas de ser aprobados en la Cámara de Diputados? Eso ya no pasa; primero tiene que aprobarse una ley del litio que raye la cancha para que se pueda hacer este tipo de contratos”, dijo el presidente de Comcipo, Alberto Pérez.

El reclamo y el descontento alcanzó tal magnitud, que el presidente de la Cámara de Diputados, Omar Yujra, anunció que ese órgano paralizará el debate de los contratos del litio hasta que la socialización en Potosí concluya.

Luis Arce

Al respecto, Arce sostuvo: “Queremos avanzar de buena manera (…). Lamentablemente, no se está pudiendo avanzar en este tema de la industrialización del litio. Está en curso un proceso de socialización en torno a las características de los contratos de industrialización, no de regalo”.

Además, el mandatario dijo que hay “intereses extranjeros” que apuntan a evitar la industrialización del litio boliviano. En ese sentido: respondió: “Este gobierno es el primero que va a defender nuestros recursos naturales. Nos vamos a poner al frente de quien quiera usurpar nuestros recursos de manos extranjeras.

Actores políticos del bloque de oposición y del evismo del Movimiento Al Socialismo (MAS) también se sumaron a los reclamos sobre los contratos, pues advierten que eso implica “regalar” el litio boliviano.