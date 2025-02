El Reino Unido envió a Ucrania un nuevo paquete de ayuda económica por casi 70 millones de dólares

El canciller, David Lammy, viajó para reunirse con el presidente Zelensky con quien se comprometió a trabajar para la reconstrucción del sistema eléctrico dañado por Rusia

El secretario británico de Exteriores, David Lammy, llegó el miércoles a la capital ucraniana con un paquete de apoyo valorado en 55 millones de libras (69 millones de dólares), un día después de que el presidente Volodimir Zelensky revelara que más de 45.000 soldados ucranianos han muerto en la guerra contra Rusia.

El nuevo respaldo británico incluye 3 millones de libras destinados a enviar grano ucraniano a Siria, a través del Programa Mundial de Alimentos (PMA). Según funcionarios británicos, el objetivo es reemplazar el grano que el país árabe recibía de Rusia durante el mandato del depuesto presidente Bashar al Assad, aliado del mandatario ruso Vladimir Putin. Londres sostiene que gran parte de ese grano fue saqueado de territorios ocupados en Ucrania por el ejército ruso.

Además, Lammy se comprometió a proporcionar 17 millones de libras para reparar el sistema energético de Ucrania, dañado por bombardeos rusos reiterados contra infraestructuras clave.

Lammy reafirmó el acuerdo de “asociación de 100 años” firmado entre Ucrania y Reino Unido el pasado mes (REUTERS/Gleb Garanich)

El viaje del jefe de la diplomacia británica sigue a la visita del primer ministro Keir Starmer el mes pasado, cuando ambos países firmaron una “asociación de 100 años” en un gesto de respaldo europeo a Ucrania.

Mientras tanto, Zelensky informó en una entrevista con el programa Piers Morgan Uncensored en YouTube que la guerra ha causado la muerte de 45.100 soldados ucranianos y ha dejado heridos a cerca de 390.000 militares desde el inicio del conflicto en febrero de 2022.

En la entrevista, el presidente de Ucrania se mostró también dispuesto a sentarse cara a cara con el presidente ruso, Vladimi Putin, para poner fin a la guerra.

“Si ese es el único formato en el que podemos traer la paz a los ciudadanos de Ucrania y no perder más gente, por supuesto, aceptaremos ese formato”, dijo Zelensky, que agregó que no será “amable con Putin”. “Lo considero un enemigo y, sinceramente, creo que él también me considera a mí su enemigo”, remachó.

Aunque ha mostrado en repetidas ocasiones su disponibilidad a negociar, Zelensky había hecho hincapié hasta ahora en posibles contactos a través de Estados Unidos y la Unión Europea.

Zelensky subrayó que la democracia en Ucrania espera superar los obstáculos derivados de la ley marcial y el conflicto (EUROPA PRESS/ARCHIVO)

Sobre el momento en que se celebrarán elecciones en Ucrania, Zelensky volvió a explicar que considera imposible ir a votar con una parte del país invadido, con millones de ciudadanos refugiados en otros países o viviendo en los territorios ocupados y con cientos de miles de soldados defendiendo sin interrupción el frente.

“Las elecciones se celebrarán cuando la fase caliente de la guerra haya terminado y la ley marcial no esté en vigor”, dijo sobre el marco legal vigente en Ucrania desde el comienzo de la invasión a gran escala rusa. Según la Constitución, Ucrania no puede celebrar elecciones mientras esté bajo la ley marcial.

Zelensky terminó su mandato en mayo de 2024 y continúa en el poder debido a esta imposibilidad de ir a las urnas. El presidente ruso, Vladimir Putin, volvió a decir recientemente que Zelensky no puede firmar ningún acuerdo de paz al no haber renovado su mandato en las urnas.

Tras esas declaraciones de Putin, el representante especial de la Casa Blanca para Ucrania, Keith Kellogg, urgió a Ucrania a celebrar elecciones lo antes posible para reafirmar el carácter democrático del país.