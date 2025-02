El servicio de BoA “genera un gran perjuicio a los usuarios”, señala viceministro Silva

El viceministro de Defensa al Consumidor coincidió con las posturas que señalan que no se soluciona “absolutamente nada” con el cambio de gerente o con un pedido de renuncia

Las críticas se dan en medio de los constantes retrasos en los vuelos, así como incidentes denunciados por los usuarios Fuente: UNITEL

Ante las críticas que hay en torno a la operación de la aerolínea estatal Boliviana de Aviación (BoA), el viceministro de Defensa al Consumidor, Jorge Silva, señaló que “lo cierto y lo real es que lamentablemente el servicio que presta la empresa genera un gran perjuicio a los usuarios”. Recientemente se dio el cambio en la gerencia general de la entidad estatal, misma que ahora está comandada por Mario Borda, tema que generó cuestionamientos desde diferentes frentes que refieren que la situación de la aerolínea no se soluciona con un cambio de ejecutivo. “Yo coincido con esa posición, no solucionamos absolutamente nada con el pedido de renuncia o con el cambio de una persona. Aquí hay gestión que hay que realizar. Es una gestión estructural que seguramente el nuevo gerente lo tiene que ver y tomar las acciones”, remarcó Silva. eju.tv





Las críticas a la operación de BoA se dan por los retrasos recurrentes que se dan en los vuelos, así como también incidentes que generan la alarma de los pasajes de diferentes terminales aéreas del país.

“Aquí no hay usuarios oficialistas y usuarios opositores, aquí cualquier persona que vaya a adquirir el servicio de transporte aéreo tiene que ‘hacer conejitos’ para que ese vuelo mantenga su horario, no esté demorado o no tenga algún percance”, expresó el viceministro.

Durante su primera intervención como gerente de la aerolínea, Borda señaló que su misión se enfocará en preservar la seguridad y evitar que haya un accidente -contemplando un nuevo un concurso de nuevos pilotos-, la trasparencia en los contratos y en las operaciones.

