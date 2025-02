El triángulo amoroso entre una estrella del Real Madrid, un jugador de la NBA y una popular modelo que dio que hablar en Europa

Jude Bellingham se vio envuelto en una historia amorosa junto a Ashlyn Castro y Terance Mann. El basquetbolista salió a aclarar la situación

El astro del Madrid estaría saliendo con Castro

El mediocampista estrella del Real Madrid, Jude Bellingham, no solo brilla sobre el césped, sino que su vida personal también ha capturado la atención en las últimas semanas. Su romance con la modelo e influencer estadounidense Ashlyn Castro, de 27 años, ha desatado rumores, polémicas y reacciones que han puesto a la pareja en el centro de la conversación pública. Entre encuentros familiares y acusaciones desmentidas, el vínculo entre los protagonistas se ha vuelto tema de debate en redes sociales y medios internacionales.

Ashlyn Castro, ampliamente conocida por sus más de 140 mil seguidores en Instagram y su pasado amoroso relacionado con figuras como el actor Michael B. Jordan y el basquetbolista LaMelo Ball, ha generado comentarios encontrados tras conocerse su relación con Bellingham.

Los rumores sobre una supuesta infidelidad por parte de Castro, que habría comenzado a salir con el futbolista antes de romper con su anterior pareja, estallaron en una reconocida página de chismes de Instagram.

Sin embargo, dichas especulaciones fueron negadas rotundamente por Terance Mann, el ex novio de Castro y actual jugador de Los Angeles Clippers en la NBA, quien defendió públicamente a la modelo en una transmisión en vivo por TikTok. “Ashlyn es genial, gente. No sé por qué todo el mundo la critica por cualquier cosa, ella es genial. Ash y yo somos geniales”, afirmó Mann de manera enfática ante sus seguidores. “No hemos estado juntos durante mucho, mucho tiempo. Ella está haciendo lo suyo, déjenla hacer lo suyo”.

Castro salió con un jugador de la NBA antes de conocer a Bellingham

El jugador de la NBA también arremetió contra los rumores y comentarios negativos que han circulado en internet alrededor de Castro. “El 90 por ciento de las cosas que veo en internet sobre Ash son falsas, es una locura. Déjenla vivir, déjenla hacer lo suyo, déjenla ser ella misma. Cuando conocí a Ash, ella tenía sus propias cosas, su propio dinero, su propio estilo. Nos conocimos a través de un amigo, ella no estaba aquí tratando de ver quién era yo ni de hacer nada de eso”, explicó, rechazando categóricamente la idea de que Castro fuera una ‘cazafortunas’.

“Todos están encima de ella, encima de su cuerpo por nada. Están todos enojados porque ella qué, vamos, ella no hace nada. Es tranquila, no es una cazafortunas. Están haciendo demasiado. No, ella no hizo trampa. No hemos estado juntos en, no sé cuánto tiempo, así que cálmense de esa historia. ¿Podrían dejarlo pasar? Y eso es todo”.

Mientras tanto, la relación entre Bellingham y Castro parece avanzar. La pareja fue vista disfrutando de un almuerzo en Madrid hace algunas semanas y, más recientemente, Castro asistió a un partido del Real Madrid, acompañando a los padres del futbolista en el palco familiar durante la contundente victoria del equipo español contra el Red Bull Salzburgo en la Liga de Campeones.

Según testigos, la modelo llegó incluso a compartir un cálido abrazo con Denise, la madre del jugador, lo que refuerza la cercanía y aceptación hacia esta nueva etapa en su relación.

El británico está en su segunda temporada en el Real Madrid (Reuters)

Aunque ni Bellingham ni Castro han confirmado oficialmente su romance, las imágenes publicadas por diversos medios los muestran cada vez más juntos. Amigos cercanos revelaron que comenzaron a salir luego de interactuar en redes sociales y han tenido múltiples citas desde entonces. Además, estas mismas fuentes han desestimado cualquier tipo de controversia sobre los rumores que circulan alrededor de la pareja.

Ashlyn Castro sigue siendo un personaje visible en redes sociales gracias a sus publicaciones que van desde rutinas de maquillaje hasta posados frente al mar y momentos casuales con amigos. Por su parte, Bellingham, de 20 años, se mantiene enfocado en su destacada temporada con el Real Madrid, mientras su vida personal continúa siendo objeto de atención mediática.