El TSE a Evo: «No trabajaremos bajo amenazas ni presiones»

El expresidente Morales adelantó que van a realizar una masiva marcha a La Paz y advirtió: “a ver que no nos inscriban”. Desde el Tribunal Supremo Electoral señalaron que actuarán en el marco de la CPE y las leyes

Fuente: El País.bo

Frente al anuncio realizado por el expresidente Evo Morales, de realizar una marcha con “miles” de personas para inscribir su candidatura a las elecciones presidenciales de agosto de este año, ha generado cierta tensión con el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que ha respondido señalando que no trabajará bajo presiones ni amenazas, y que la habilitación de candidaturas se lo realizará en apego a la Constitución Política del Estado y leyes actuales.

El desafío de Evo

En un encuentro con sectores sociales de Chuquisaca, el exmandatario boliviano y actual líder del Movimiento al Socialismo (MAS) convocó a sus bases a organizar una marcha multitudinaria hacia La Paz para garantizar su inscripción en la carrera electoral.

“El día de inscripción, faltando dos o tres días para el cierre del plazo, nos vamos a ir miles y miles a La Paz”, aseguró Morales, quien en reiteradas ocasiones ha expresado su intención de postularse nuevamente a la presidencia, a pesar de las restricciones constitucionales y el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que prohíbe la reelección indefinida.

Morales detalló que la movilización contará con una fuerte presencia de sectores afines a su liderazgo, en particular del Trópico de Cochabamba, donde mantiene un sólido respaldo. Según sus cálculos, la marcha podría reunir a más de 100.000 personas.

“Desde ahora hay que estar alistándose, nadie nos va a pagar. Es un esfuerzo ir un solo día. Una sola marcha bajando de El Alto, subiendo y bajando de aquí por allá”, manifestó Morales, dejando claro que esta acción busca presionar al órgano electoral para garantizar su participación en los comicios generales del 17 de agosto.

La respuesta del TSE

Desde el Tribunal Supremo Electoral, el vocal Gustavo Ávila evitó entrar en la controversia sobre si Morales está habilitado o no para postularse. No obstante, enfatizó que hasta la fecha no existe una convocatoria oficial a elecciones, la cual será emitida recién en abril.

Ávila explicó que el único plazo confirmado es el 18 de abril, fecha límite para la inscripción de alianzas políticas. Asimismo, adelantó que la inscripción de candidaturas preliminarmente se ha fijado para mayo, momento en el que el TSE revisará los requisitos establecidos en la Constitución Política del Estado (CPE) y la normativa electoral para definir la habilitación o inhabilitación de los postulantes.

El vocal también envió un mensaje claro respecto a la independencia del ente electoral, enfatizando que no se dejarán influenciar por presiones políticas ni movilizaciones.

“Nosotros no vamos a trabajar bajo amenazas, no vamos a trabajar bajo violencia, la casa de la democracia en los nueve departamentos y principalmente la del TSE tiene que ser respetada como tal, la democracia debe respetarse y debe cuidarse, y los vocales del TSE en ningún momento vamos a trabajar bajo amenaza”, enfatizó.

Ávila señaló que el TSE actuará en cumplimiento de la CPE y las leyes, por lo que cualquier candidatura será procedente en caso que el aspirante cumpla los requisitos.

“Ningún ciudadano debe tener preferencia sobre otro, recordar que en el proceso a elecciones generales vamos a tener candidatos a presidente, vicepresidente, diputados y senadores, todos van a pasar el mismo filtro, el cumplimiento de la Constitución y leyes sobre todas las cosas”, afirmó.

El fallo del TCP

Uno de los principales obstáculos que enfrenta Morales en su intención de regresar a la presidencia es la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional, que en 2023 inició que la reelección indefinida no es un derecho humano y, por lo tanto, un mandatario no puede permanecer en el poder por más de dos períodos consecutivos.

Dicho fallo se basa en el artículo 168 de la Constitución Política del Estado, además de la Opinión Consultiva OC-28/21 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) y el informe de la Comisión de Venecia.

En su argumentación, el TCP advirtió que permitir la postulación de un presidente de manera indefinida podría derivar en una concentración excesiva del poder, lo que abriría la puerta a regímenes autoritarios.

“El fin del constituyente es evitar de cualquier modo la permanencia de un mandatario por más de diez años, porque esto equivaldría a que se apodere del aparato estatal de manera exclusiva, acudiendo a una serie de artilugios, generándose así una dictadura de un solo partido político en el poder durante años”, señala la sentencia.

Evistas de Tarija se alistan para la marcha

El asambleísta departamental por el MAS, afín al bloque evista, Eider Quiroga, afirmó que actualmente se está en constantes reuniones de coordinación para llevar una nutrida delegación a la marcha que prevé realizar el expresidente Evo Morales para inscribir su candidatura para las elecciones de agosto de este año

Quiroga cuestionó el hecho que varias personas den por hecho la inhabilitación de Evo a participar de las elecciones, cuando ni siquiera ha salido la convocatoria para estos comicios.

Consultado de qué pasará si Evo no logra inscribir su candidatura, Quiroga señaló que eso se analizará en su debido momento, pero que ahora están confiados que sí será inscrito.

