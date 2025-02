Nunca me han gustado los análisis especuladores en política, esas afirmaciones que dicen que pasará de acá a unos meses, y tampoco leo a los analistas políticos que para no errar en sus análisis dicen una cosa hoy y mañana lo contrario.

Les quiero decir lo que veo hoy a inicios del mes de febrero, con datos estadísticos relativamente serios, no definitivos, pero coincidentes con las informaciones serias a las que tengo acceso.

La irrupción de Andrónico Rodríguez en el escenario electoral puede tener un efecto electoral muy positivo para el MAS. Se nota que está asesorado por la inteligencia cubana, se presenta ante el público mejor vestido, con buen talante, con un discurso concertador y ha lanzado algunos ensayos para nuclear la base dura del MAS, y eso se refleja en los datos. Esta actuación política esconde, como escondió en Evo el 2005, su cuna política y, al igual que Evo, es dirigente cocalero del Chapare, un dirigente que está coligado directamente con las bandas de narcotraficantes que operan en el Chapare. Su principal fuente de financiamiento será el narcotráfico y su base de lanzamiento será el trópico cochabambino.

Si Evo y Arce declinan su candidatura, el MAS se rehace, recupera el voto duro, crece con su voto rural y más el fraude sistémico, el fraude el día de las elecciones, el matonaje para evitar el control electoral en sus «zonas libres» como el altiplano, San Julián, Yapacaní, Chapare y otras provincias, no nos extrañemos que ganen las elecciones.

La oposición todavía se debate en indecisiones estratégicas que no le terminan de dar confianza al electorado. Ningún candidato opositor, a pesar del desastre económico y social al que está llevando el MAS al país, ha logrado ilusionar y entusiasmar a esa nueva clase media nacida en el país a finales del siglo pasado y en los primeros 25 años del siglo 21, y que ve amenazada su condición de clase producto de la pésima gestión económica de Evo-Arce.

Tuto está con mucha presencia en redes, muy activo en la calle, pero en mi criterio está cometiendo errores básicos al inicio de la campaña, resucita viejos políticos, que ya no tienen ni el prestigio, ni el caudal de votos que tuvieron anteriormente, se ha concentrado en Santa Cruz donde cualquier candidato opositor con posibilidades de triunfo ganará las elecciones, y hablándole a un público convencido y antimasista.

Él debería estar en otros departamentos que son los que hay que conquistar. En Santa Cruz será fuerte porque ha conseguido el apoyo de Rubén Costas, que tiene una buena estructura política y de Camacho que sigue siendo un hombre decisor del voto cruceño. Tuto necesita afinar su discurso, simplificarlo para que el pueblo lo entienda, su lenguaje es muy técnico, poco político y lo noto, tenso e inseguro.

A Samuel lo he visto más seguro de sí mismo, presentándose con buen talante, se nota que maneja el tema económico, lo conoce a fondo, y su falta de carisma lo suple con la seriedad de sus propuestas, también debería salir de Santa Cruz, me pareció importante que la presentación de su programa de gobierno la haga en Sucre, pero debería pringarse de pueblo para tener opciones.

Del grupo de unidad creo que Tuto y Samuel son los únicos que tienen posibilidades de ser los candidatos y ojalá el que no sea primero, tenga el valor y el amor por la patria para acompañar al otro en campaña, ya sabemos que en política la suma de los votos no es matemática.

Estos dos candidatos, más los que lo apoyan, tienen un desafío mayor, y es el cómo lograr la nominación y cómo es el compromiso de respeto a esa nominación. ¿Qué pasa si es por encuestas y la diferencia entre uno y otro está dentro del margen de error? ¿Quién será él o el grupo que decida cuál es la empresa encuestadora a la que le den todos la confianza?

El mejor método hubiese sido las elecciones primarias, pero al hacerlas abiertas se corre el riesgo de que sea el MAS el que defina al candidato opositor, además que el tiempo ya no da para la realización de esa metodología.

Manfred está de candidato y no creo que salga de su encierro de Cochabamba, es un líder citadino. Sus compromisos con el gobierno, él se encarga de delatarlos por las declaraciones públicas que hace y por el humillante papel que lo hizo jugar el MAS en contra de los jóvenes de la Resistencia Cochala que defendieron su ciudad el 2019, cuando Evo llamaba a una «guerra civil».

La aparición de Chi, en el escenario político, es un fenómeno confesional que se está dando en América Latina, la irrupción de las iglesias evangélicas y conservadoras ha sido fundamental para el triunfo de muchos candidatos. Esta será la tercera candidatura de Chi, el 2019 tuvo éxito, el 2020 un fracaso y hoy da la impresión inicial de posicionarse como un candidato que puede llegar y mantenerse en un 10% del electorado. Él está convencido que es enviado de Dios para ser Presidente de Bolivia.

El día sábado Rodrigo Paz ha presentado su candidatura en el plan 3000. Rodrigo es el político que más ha recorrido el país, su esfuerzo no ha sido recompensado con una aparición en ninguna de las encuestas a la que tengo acceso, creo que la timidez de su discurso, el no opinar de temas coyunturales, un discurso tibio y poco profundo le ha pasado factura. Creo que Rodrigo sería un gran aporte para el grupo de la Unidad si es que esta no se fractura en el camino.

Hay temas de fondo que en campaña se olvidan y ni los candidatos ni las organizaciones de la sociedad civil la reclaman, pero que siguen siendo distorsionadores de la voluntad popular, tales como el fraude sistémico a través de la representación parlamentaria mayor del campo que de la ciudad, cuando Bolivia es un país urbano; el padrón electoral que no da la confiabilidad a la ciudadanía; las circunscripciones especiales que distorsionan el principio del voto universal, ya que es un voto étnico privilegiado; los “santuarios” donde ningún otro candidato puede ingresar, etc. Esos temas que son fundamentales para garantizar una elección limpia no son tocados y todos están yendo con las reglas de la dictadura a las elecciones.

Da la impresión que lo que les gusta a nuestros políticos es ser candidatos y no ganar la presidencia, derrotar a la dictadura y recuperar la democracia, la libertad y la justicia.

No he perdido la esperanza de poder ganarle las elecciones al MAS, aunque sé que ellos pondrán todo tipo de obstáculos para no entregar el poder, y ahí sí todos a la calle como el 2019.