«Emilia Pérez» gana el BAFTA británico a la mejor película de habla no inglesa

El filme franco-belga «Emilia Pérez» ganó este domingo el galardón de mejor película de habla no inglesa, en los Premios BAFTA de la Academia Británica de Cinematografía, superando a la brasileña «Ainda estou aqui» («Aún estoy aquí»), a dos semanas de los Óscar.

«Emilia Pérez», dirigida por Jacques Audiard, un filme sobre un narcotraficante mexicano que se somete a una cirugía de cambio de género, superó al largometraje «Aún estoy aquí» de Walter Salles, ambientado en la dictadura militar brasileña (1964-1985).

El director francés Jacques Audiard recibió el premio, afirmando estar «conmovido», añadiendo que el galardón «era para todos los que trabajaron incansablemente en esta película».

Audiard rindió homenaje a otras películas nominadas en la categoría de mejor filme de habla no inglesa, como la irlandesa «Kneecap» y la brasileña «Ainda estou aqui».

El director francés señaló que le gustaría «dar las gracias a los maravillosos talentos» que intervienen en la película, nombrando a su «querida Zoe» Saldaña y Selena Gómez.

También nombró a la actriz española Karla Sofía Gascón, a quien llamó «querida», que no asistió a la ceremonia en medio de una controversia sobre unos tuits xenófobos que escribió en el pasado.

Las otras dos nominadas para este premio de mejor película de habla no inglesa eran la india «All we imagine as light» y la iraní «The seed of the sacred fig».

Sin premio para «Ainda estou aquí»

«Ainda estou aqui», que ya obtuvo el premio de mejor guion en el Festival de Cine de Venecia así como el galardón de mejor actriz en los Globos de Oro para Fernanda Torres, además de la recompensa de mejor cinta latinoamericana en los Goya españoles hace una semana, no pudo obtener una nueva recompensa con su retrato de la desaparición del diputado Rubens Paiva durante el régimen militar en Brasil.

El filme narra la lucha de su viuda, Eunice Paiva, y de sus cinco hijos tras el secuestro de su marido a manos de agentes del Estado en 1971. Su cuerpo nunca apareció.

Brasil jamás juzgó los delitos de la dictadura, que según cifras oficiales dejó 202 muertos, 232 desaparecidos y miles de víctimas de torturas y detenciones ilegales.

Una ley de amnistía aprobada en 1979 por el régimen militar impidió castigar a los culpables, aunque una Comisión Nacional de la Verdad dilucidó en 2012 que el Estado fue responsable.

La cinta brasileña acudirá a los Óscar, el 2 de marzo, con tres nominaciones.

Además de optar al premio de mejor filme de habla no inglesa en Los Ángeles, competirá por el galardón a mejor película (la primera producción brasileña en conseguirlo) y por la estatuilla de mejor actriz con Fernanda Torres.

