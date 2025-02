‘Emilia Pérez’ gana el Goya a Mejor Película Europea y sus distribuidores se pronuncian sobre Karla Sofía Gascón: “Ante el odio y el escarnio, más cine y más cultura”

Varios de los actores y directores presentes en la gala han comentado la situación que ha vivido la actriz de ‘Emilia Perez’.

Por David Pardillos

Fuente: Infobae

La 38. º edición de los Premios Goya ha tenido una ausencia señalada, la de Karla Sofía Gascón. La actriz, reconocida por su papel en Emilia Pérez, se vio envuelta en la polémica tras la difusión de varios tuits considerados ofensivos. Este episodio ha reabierto el debate sobre la cancelación en redes sociales y la forma en que se manejan estos conflictos en la industria del cine. Pero aunque no se haya pasado por la gala, eso no ha evitado que muchos cineastas, actores y distintas personalidades del cine se hayan querido pronunciar al respecto.

Pilar Palomero, directora de Los destellos, que cuenta con cuatro nominaciones, se mostró preocupada por el impacto de las redes sociales en estos casos. “Me parece muy dañino tener una herramienta como las redes sociales, que puede servir para cosas positivas, pero también para transmitir odio. También para el escarnio”, afirmó. Para Palomero, es necesario replantear la comunicación en estos espacios: “Me da pena el mundo en el que vivimos. Hay que replantearse cómo nos comunicamos”. Sobre la ausencia de Gascón, fue tajante: “Nadie es imprescindible, hay muchas personas que merecen estar aquí y gente que merecerían estar y no están. Es una noche en la que prefiero pensar en lo que nos queda por vivir, en la película Los destellos, en celebrar”.

Marta Nieto, quien debuta como directora con La mitad de Ana, también abordó el tema, señalando que, si bien no comparte las opiniones de Gascón, considera que “la cancelación no es productiva, no crea nuevas narrativas, no reconcilia”. La también actriz destacó la importancia de encontrar nuevas formas de afrontar estos debates: “Es muy doloroso hacer mal las cosas, pero también ver esta reacción”. Por su parte, Macarena García prefirió abordar el asunto con cautela, calificándolo como “muy complejo”. No dudó en condenar los comentarios de Gascón, calificándolos de “tremendos, condenables y criticables”, y recalcó que “pueden tener consecuencias”. Sin embargo, también señaló una cierta hipocresía en el tratamiento del caso: “No estoy a favor de linchar a nadie a este nivel. Es un debate muy complicado”.

Carolina Yuste, nominada por La infiltrada y el corto Ciao Bambina, también intervino en la discusión. Afirmó que condenar los mensajes de Gascón no significa “olvidar lo cinematográfico”. “Es importante reconocer, reparar, entender que has de modificar ciertas cosas. Y a la vez hay otras personas que no están siendo castigadas de esta manera”. Yuste también destacó el impacto de la identidad de Gascón en la reacción pública: “Por ser una mujer trans está siendo más condenada. Me cuesta mucho hablar de esto”. Más contundente aún se mostraba Macarena Gómez, que afirmaba que aunque “no ha leído los tweets” tiene una teoría: “En el arte la obra ha de trascender al artista o al personaje. Separemos arte de artista”.

Natalia de Molina, quien presenta un premio en la gala, fue contundente en su opinión sobre la influencia de las redes sociales en la polémica. “Las redes sociales son el mal”, aseguró. Aunque reprobó los mensajes de Gascón, también se posicionó en contra del acoso digital: “Deberíamos dejar las redes todos y tirarlo todo a tomar por culo. Traen una energía que no construye”. El cineasta Javier Calvo, conocido por su compromiso con el activismo en la industria, hizo un llamado a la reflexión: “Hay que reflexionar sobre las opiniones y sobre la necesidad de expresarlas. Hay que callarse un poco más también, por todos los lados”. Calvo también subrayó la importancia de la empatía en estas situaciones: “Igual que no se tolera el racismo y según qué comentarios, también hay que tener empatía hacia Karla. No debe de ser fácil y debe de estar pasando un momento muy duro”.

La polémica en torno a Karla Sofía Gascón ha puesto en el centro del debate cómo la industria y la opinión pública gestionan la cancelación y la responsabilidad en redes sociales. Mientras algunos defienden la necesidad de cuestionar ciertos discursos, otros alertan sobre la rapidez con la que se pasa del reconocimiento al rechazo. Lo ocurrido en los Goya deja una reflexión abierta sobre la cultura de la cancelación, el uso de las redes sociales y el tratamiento de figuras públicas en la actualidad.

‘Emilia Pérez’, Premio Goya a Mejor Película Europea

En esta ocasión, todos los ojos estaban puestos en la categoría a Mejor Película Europea. Y la ganadora ha sido Emilia Pérez, que competía con El Conde de Montecristo, La Quimera, Flow y la zona de interés. Y está vez sí ha habido mención para la actriz española. “Ante el odio y el escarnio, más cine y más cultura”, han defendido los distribuidores del film al recoger el galardón.