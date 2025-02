Santa Cruz.- Un camión improvisado como transporte público es una muestra de cómo se movilizó a la población cruceña en busca de retornar a sus hogares tras cumplir con sus actividades diarias de manera normal, pese a las dificultades por el paro indefinido de los micreros. En algunos casos pagan hasta Bs 3 y deben subir a más de un vehículo.

“Lo tomamos en la exterminal, de ahí salimos. Estamos inseguros, pero no hay nada más, la Alcaldía no hace nada, y el transporte no piensa en la población. El primer camión lo tomé en la mañana porque tengo a mi hija internada en un hospital”, dijo una mujer que iba agarrada de un fierro sobre un camión que transportaba a al menos 50 personas hacia la zona de Los Lotes.

Así se transporta la población cruceña, que también aumenta el costo económico para transportarse, porque los camiones cumplen diferentes rutas y muchos trabajan, estudian y cumplen con diferentes actividades a lo largo de la jornada porque deben transportarse de un lugar a otro, donde estos motorizados no cumplen rutas fijas.

“Agarramos por tramo, porque hay bloqueos, de ahí se toma otro y los precios varían”, dijo otra persona que iban en el mismo camión hacia Los Lotes.