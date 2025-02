En nueve meses, BoA gastó $us 12,7MM para el traslado de 4.842 pasajeros en la ruta Santa Cruz – La Habana

La senadora Centa Rek armó que ese informe muestra una decisión ideológica y política para realizar vuelos a ese país, no por objetivos económicos. Además, consideró que existe un daño económico al país.

Fuente: ANF

Entre octubre de 2023 y junio de 2024, la empresa estatal Boliviana de Aviación (BoA) trasladó a un total de 4.842 pasajeros en la ruta Santa Cruz – Cuba con un gasto total de $us 12.764.733,72. A la vez, continúan realizando la exploración del mercado para determinar si es rentable.

En ese periodo, la aerolínea estatal hizo un total de 72 vuelos, 36 de ida y 36 de vuelta, en una aeronave Boeing 737-800 que tiene una capacidad de hasta 189 pasajeros, pero en promedio solo se trasladaban hasta 74 pasajeros.

“De acuerdo a la información proporcionada por Boliviana de Aviación, la ruta a La Habana (Cuba) aún se encuentra en un período de exploración de mercado, el cual requerirá de al menos 12 meses, para poder determinar si la operación es rentable”, dice una de las respuestas de la Petición de Informe Escrito.

El 23 de octubre de 2023, se realizó el primer vuelo a ese país desde el aeropuerto de Viru Viru, en la capital cruceña, con el objetivo de atraer pasajeros que permitan promocionar el turismo y las exportaciones bolivianas.

Esos datos fueron revelados en una Petición de Informe Escrito (PIE) que solicitó la senadora de Creemos Centa Rek al Ministerio de Obras Púbicas, el 28 de junio de 2024, donde se le hacen siete preguntas para explique la suspensión de los vuelos a ese país, la respuesta fue remitida al Senado en septiembre del año pasado. Sin embargo, el documento fue entregado a la legisladora recién el 26 de enero del año en curso.

El informe

Una de las consultas que realiza la legisladora a la empresa estatal es sobre los costos de operaciones; en ese aspecto, la aerolínea señala que en 2023 se gastaron $us 3.337.718,39 en 10 viajes. Mientras que, en 2024, se destinaron $us 9.427.015,33 para 26 viajes.

De acuerdo al detalle de los gastos, en 2023, en el alquiler de las aeronaves se gastaron $us 324.685,18; en 2024, $us 974.055,52. Para la compra de combustible y lubricantes se empleó más dinero, en 2023 se consignó $us 2.526.960,25; mientras que en 2024 el total fue de $us 6.251.170,62.

La senadora, consultó si BoA tuvo pérdidas por operar en esa ruta y la respuesta fue que debe remitirse a la réplica de la pregunta cuatro, es decir, que la ruta Santa Cruz – La Habana (Cuba) aún se encuentra en un período de exploración de mercado y que se requerirán al menos 12 meses más para establecer si es rentable.

Otra de las consultas que se efectuó es la cantidad de vuelos y pasajeros que fueron transportados en cada uno de ellos, la aerolínea a estatal remitió un cuadro en el que detalla esos aspectos.

Según el cuadro, la cantidad mínima de pasajeros trasladados por BoA fue en el vuelo del 3 de noviembre de 2023 cuando se transportaron solo 19 pasajeros desde La Habana hacia Santa Cruz; mientras que en el tramo Viru Viru – La Habana, del 30 de noviembre de ese año, viajaron solo 17 pasajeros.

Mientras que en el vuelo del 28 de junio 2024 se trasladó a 151 pasajeros en la ruta La Habana – Viru Viru; y el 27 de junio de ese año se transportó a 126 viajeros desde Santa Cruz hasta la capital cubana.

Al respecto, Rek afirmó que ese informe muestra que la decisión de realizar viajes a ese país fue en base a un lineamiento ideológico y político. Además, consideró que existe un daño económico al país y se deben establecer responsabilidades a través de un proceso penal.

“Es más que preocupante, toda vez que los vuelos se realizaban en un avión Boeing 737-800, que tiene una capacidad entre 162 a 189 pasajeros, por lo que los viajes se concretaban con menos de la mitad de su capacidad, con una pérdida económica evidente para la empresa aérea. Esto confirma que se trataba de una ruta de carácter ideológico y político, antes que económico”, manifestó la senadora.

