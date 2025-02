En ocho días, Caneb advierte perjuicio de $us 4 millones por el veto a la exportación de carne

El sector exportador se sumó al pedido de diálogo con el nuevo ministro de Desarrollo Productivo, ya que no se deben “tomar decisiones unilaterales como lo hizo el exministro Huanca”

Según el presidente de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb), Danilo Velasco, en ocho días de vigencia del veto a la exportación de carne -derivada de la paralización de entrega de certificados de abastecimiento interno- se generó un perjuicio en torno a los $us 4 millones.

“En ocho días, son $us 4 millones. Hay algunos sectores radicales que quieren suspender la exportación en seis meses o un año. Estamos hablando de que no vamos a percibir $us 200 millones”, señaló el ejecutivo en contacto con UNITEL.

“Nosotros, como Caneb, siempre hemos querido trabajar con el Ministerio de Desarrollo Productivo”, dijo Velasco

Velasco se sumó al pedido de diálogo con el nuevo ministro de Desarrollo Productivo, Zenón Mamani, remarcando que “se tiene que trabajar coordinadamente y no tomar decisiones unilaterales como lo hizo el exministro (Néstor) Huanca”, quien fue el responsable de anunciar la suspensión de las exportaciones.

“Nosotros, como Caneb, siempre hemos querido trabajar con el Ministerio de Desarrollo Productivo, que lamentablemente no pudimos hacerlo con el exministro. Esperemos que ahora el nuevo ministro realmente tenga esa apertura y creo que la mejor señal va a ser que nuevamente retome otra actitud y se libere a las exportaciones”, agregó el ejecutivo.

El dirigente de la entidad que aglutina a los exportadores expresó que la premisa es el trabajo conjunto, mejorar la producción, aumentar el hato ganadero y tener reglas claras, poniendo como horizonte que las exportaciones de carne puedan llegar a los $us 500 millones en el futuro.

Más temprano, el presidente de la Federación de Ganadero de Santa Cruz (Fegasacruz), Walter Ruiz, también expuso que se hizo la respectiva convocatoria al ministro Mamani, para que conozca los pormenores de la producción de carne, acotando que la invitación también se extendió al ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores.

“A los dos ministros, tanto como al señor Yamil (Flores) como al señor Zenón (Mamani), que acaban de posicionarlo, les hacemos una invitación pública y en este momento también está saliendo por escrito para que vayan a la finalización y determinaciones de nuestro Congreso Ganadero que será en Charagua”, señaló el dirigente, refiriendo que el evento será este fin de semana.