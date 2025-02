Entre el desmentido de un sicario al viceministro y preguntas sin respuestas: ¿Quién ordenó el asesinato de Aldunate?

El asesinato del capitán de policía José Carlos Aldunate ha destapado una trama vinculada al crimen organizado en el país.

La Policía levantó 27 casquillos de balas de la escena del crimen.

Fuente: ANF

La Paz.- El asesinato del capitán de policía José Carlos Aldunate ha destapado una trama vinculada al crimen organizado en el país. Las investigaciones avanzan entre el desmentido de un “sicario” al viceministro Jhonny Aguilera y las preguntas sin respuestas: ¿Quién ordenó su ejecución y por qué?

El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, habló de tres hipótesis, aunque no detalló ninguna. En sus últimas declaraciones este viernes dijo que la Policía hace un trabajo “prolijo” en la investigación del caso, que hay “muy bueno avances” y que los “pequeños pasos son certeros”.

Ocho personas acribilladas en menos de dos meses ponen en mesa un problema de inseguridad vinculada a organizaciones criminales que operan en el ilícito del narcotráfico. De las cuales seis fueron ejecutadas en menos de una semana, Aldunate en la capital cruceña y cinco en la región de la Chiquitanía.

El excapitán de la Policía Edman Lara cree que el asesinato de Aldunate fue porque miembros de la Policía no cumplieron su compromiso de proteger a las organizaciones criminales ligadas al narcotráfico. Sospecha que se trata de un mensaje para el viceministro Aguilera y para el alto mando policial.

“En estos últimos días, en operativos de la FELCN les habían golpeado a los narcos y eso ha desatado la ira para que vayan a quitarle la vida a Aldunate, como queriendo mandarle un mensaje a Aguilera y al alto mando (policial). Que, si les van a cobrar por protección, pero no les van a proteger van a correr con la misma suerte”, sostuvo en la red Uno.

Aldunate fue asesinado este miércoles cuando salía de su casa, fue victimado por dos sujetos encapuchados que interceptaron su auto, siete disparos impactaron en su cuerpo. De acuerdo al informe de Aguilera encontraron 27 casquillos. Su pequeña hija que también se encontraba en el vehículo se salvó del hecho altamente violento.

El modus operandi, la estatura, un “salto y zapateo”: las pruebas del viceministro

Después de poco más de 24 horas del suceso, Aguilera en una conferencia de prensa acusó a Erik y Osvaldo Hurtado (hermanos) como los asesinos del policía. “Nos ha permitido establecer con total precisión quiénes son los responsables de este asesinato. Estamos hablando de una organización criminal”, dijo.

Argumentó que ambos ya estuvieron involucrados en este tipo de hechos. “Dos de los cuatro responsables son Erick y Osvaldo Hurtado Aguilera, quienes ya en el pasado se encontraban procesados”, afirmó, pero desconoce por qué estaban libres.

Aguilera añadió que las imágenes de las cámaras de seguridad muestran a los atacantes y a dos motociclistas que trabajan como “loros”. Por las comparaciones del modus operandi, por la contextura física y su forma de caminar, dijo que descubrieron la identidad de los atacantes.

“La arquitectura forense que utiliza (…) Ese salto, ese zapateo, los testigos métricos, que nos permite reflejar la estatura y conformación forense antropométrica de estos individuos nos permite realizar estas afirmaciones”, dijo el viceministro, sin mostrar otras evidencias.

Unas horas después de las sindicaciones, Erik Hurtado mediante un video negó su participación en ese asesinato. “Hago este video con el fin de desvirtuar mi participación de los hechos de sicariato ocurridos en el municipio de Santa Ana de Yacuma, así como en el intento de asesinato de alias El Colla y del oficial de policía de apellido Aldunate”, detalló.

Apuntó a Misael Nallar sentenciado a 15 años de prisión, en la cárcel de Palmasola, por el asesinato de dos policías y un voluntario en el municipio de Porongo en Santa Cruz. “El señor Nallar ha pegado vallas hacia mi persona con el señor viceministro, porque no le quise hacer más ‘trabajos’”, afirmó.

Hurtado en el video habla como si fuera normal los asesinatos a los que se refiere como “trabajos”. Relató que Nallar le pidió hacer un “trabajo” en Cobija, además de otros cuatro, pero él se negó porque ni el primero le había pagado. “Por eso todos los crímenes me los está echando a mi persona y a mi hermano”.

“Sea más objetivo, demuestre (con) pruebas contundentes sobre mi persona sobre los sicariatos que ustedes me están echando (la culpa)”, respondió de esa manera al viceministro que hasta ahora ha guardado silencio en torno al tema.

Venganza vinculada al narcotráfico

Jorge Santistevan, especialista en temas de seguridad, reflexiona que “es una venganza netamente entre sicarios o personas ligadas al narcotráfico”. Cree que un asesinato tan cruel no puede provenir de un hecho insignificante “debe estar relacionado con dinero, drogas”, afirmó.

“¿Por qué el capitán es un objetivo para la mafia? porque tiene que haber algo que lo vincule”. “Este asesinato violento (…) es por encargo a manera de venganza”, sostiene en entrevista con DTV, al advertir que puede ser el inicio de otras ejecuciones.

Este viernes, la Policía encontró el vehículo que sirvió para el transporte de los criminales, en una casa vacía en una zona residencial de Santa Cruz. Asimismo, ejecutaron un operativo para allanar el hangar 6 del aeropuerto El Trompillo desde donde presumiblemente huyeron los asesinos.

Tres autos, una casa valuada en $us 300 mil y una deuda de Bs más de 800.000

En las imágenes de la casa del capitán se puede advertir que hay tres vehículos estacionados. En el que fue asesinado se le había entregado en abril de 2024, en calidad de “depositario judicial”, la operación fue autorizada por el fiscal de Yapacaní, Luis Alberto La Fuente Pozo, en respuesta al requerimiento del director de la FELCC del Norte Integrado.

Hugo Bustos, investigador chileno, identificó el vehículo en el que fue asesinado el capitán. Aseguró que los motorizados chilenos tienen características que sirven para identificarlos y que son “irrefutables. Una de esas medidas es grabar las placas patentes en todos los vidrios, otra característica es que en el vidrio polarizado se mantiene un sello PRT (placa de revisión técnica) y tercero, el uso de una llave que se utiliza en caso de vehículos clonados o robados.

Concluyó que el motorizado en el que se encontraba el capitán era de procedencia chilena, pero no podía decir fehacientemente que sea robado hasta que se compruebe el chasis y el número de motor. Este dato del vehículo fue minimizado por el fiscal general del Estado, Roger Mariaca.

No pasó desapercibida su vivienda valorada en $us 300 mil, ubicada en una zona residencial en la avenida Alemana, en la ciudad de Santa Cruz. Su progenitor aseguró que esa casa la adquirió con una herencia y un préstamo obtenido en Covimil (Consejo Nacional de Vivienda Policial).

Lara en relación al tema dijo que es llamativo sus bienes, porque el sueldo de un capitán es de Bs 5.800, con los descuentos -por ejemplo- en su caso sacaba Bs 5.300, más o menos. “Aldunate hace tiempo venía ostentando bienes que su sueldo no le daba”, dijo.

De acuerdo a su declaración jurada en la Contraloría General del Estado, el efectivo policial registró tres bienes de su propiedad, sus activos son de Bs 40.020, sus deudas ascienden a Bs 848.907 y su total de rentas alcanzaba a Bs 111267.

El viceministro dijo que referirse al tema solo tiene el propósito de “generar desprestigio” sobre el capitán de policía. Mientras que su padre defendió su honestidad, sensatez y profesionalidad, frente a las versiones de un presunto vínculo con actos ilícitos. “Fue el primer alumno de su promoción en el grado de capitán y no tenía que inmiscuirse en estos ilícitos”.

Observan “privilegios”

El capitán José Carlos Aldunate, desde 2024 formaba parte del Batallón de Seguridad Física de la Policía, además era parte de la seguridad del viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, cuando éste llegaba a Santa Cruz. Situación que ha sido observada por el excapitán Lara.

“El viceministro Aguilera no estaba hoy (miércoles) en Santa Cruz, me llama la atención que Aldunate) no haya ido a su servicio, esté de civil en su casa, ¿por qué no dieron parte de la falta al servicio?”, cuestionó Lara en entrevista en la red Uno. Policías le indicaron que el capitán hace tiempo que no aparecía por la unidad.

“¿Por qué recién estaba saliendo a trabajar?”, preguntó el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, por lo que será un tema objeto de investigación, sostuvo en declaraciones a la prensa tras el hecho suscitado más o menos a las 8:00 del miércoles.

El papá de la víctima reconfirmó que su hijo “trabaja directamente con el viceministro, Jhonny Aguilera”. “Mi hijo cumplía funciones emanadas de ese viceministerio”, dijo a los medios consternado por el hecho.

Más de 24 horas después del asesinato, el viceministerio de Régimen Interior señaló que se trató de una venganza del crimen organizado que no quedará en la impunidad. En su criterio, Aldunate es una “víctima” del crimen organizado.

Un tema que no ha quedado claro, es si el capitán formó parte de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, o por qué fue “blanco” de los criminales si estaba en el Batallón de Seguridad Física de la Policía.

Consultado si el capitán Aldunate participó de operativos que desarticularon organizaciones criminales relacionadas al narcotráfico, Aguilera respondió: «En el pasado él ha brindado sus servicios en esa fuerza y es por eso que tengo certeza que él ha sido una víctima de este suceso”.

Las versiones sobre que era su “cobrador” a las organizaciones criminales, el viceministro sostuvo que ese tipo de declaraciones provienen de sectores políticos y que no iba a responder. “Son comentarios alejados de la verdad, son antojadizos y pretenden desviar la atención principal que es un asesinato, frente a la acción contra las organizaciones criminales”.

Este viernes, la Policía informó que en contra del capitán no existe ninguna denuncia ni proceso. Aunque hace unos años cuando era teniente había sido denunciado por intercambiar vehículos robados por droga. “Dentro de eso se identificó a este teniente que ahora es capitán (…) Aparece acribillado por una banda quizás por una banda rival”, dijo el chileno Hugo Bustos que ha destapado casos escandalosos de robo de vehículos en su país y que se venden en Bolivia.

Ante la información extraoficial de que los sicarios presuntamente huyeron en una avioneta que salió del aeropuerto El Trompillo el mismo miércoles, las autoridades no se han pronunciado. Los reportes señalan que en la aeronave salieron cinco personas y el piloto. Que el plan de vuelos era Santa Cruz-Trinidad, pero se desvío hacia la frontera con Brasil.

¿Quién ordenó la ejecución del capitán de policía y por qué? Son las interrogantes que no tienen respuesta. “Ese es un aspecto que debemos ir develando. (…) No hemos logrado establecer quien ha realizado el pago”, sostuvo Aguilera el jueves. Al cierre de esta nota tampoco se conoce nada.

/ANF/