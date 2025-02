“Eso es hacerse la burla”: Padres dicen que recibieron pupitres en mal estado para que pasen clases sus hijos

La dotación fue realizada en diciembre y esperaron que la misma Alcaldía lo recoja, pero al no hacerlo decidieron denunciar esta dotación.

Por su parte, la concejal Lola Terrazas visitó esta unidad educativa y dijo que haría una petición de informe, calificando la dotación como una burla.

“Estoy indignada, es una falta de respeto. Muchas unidades educativas no tienen mobiliario y esto le mandan. No hay criterio ni sensibilidad. No es un deposito de chatarra. Esto no se puede refaccionar. Son materiales que cumplieron su ciclo, no deberían generar expectativa con este material. Vamos a reportar, que se lo lleven y veremos quién fue el funcionario que ordenó el traslado”, dijo la concejal de Comunidad Autonómica.