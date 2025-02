Estudio económico revela que frialeros ganan casi 1.000 bolivianos diarios por una res de 10 kilos; serían los causantes del incremento exagerado de la carne vacuna

Un análisis económico de un frial estándar al que accedimos, evaluó los ingresos y egresos de una res de 260 kilos de carcasa, arrojó un margen de ganancia neta que asciende a 953,48 bolivianos en favor de los frialeros, quienes solo pagan al productor 28 bolivianos el kilo gancho, o sea una res en pie, por la cual solo erogan un gasto de 4.807,00 bolivianos, obteniendo a su vez 5.760,48 bolivianos por cada res vendida al detalle, vale decir carne de primera, segunda, costillas, huesos e hígado.

El resultado del estudio técnico, confirma lo que es vox populi, de que los frialeros serían los causantes del exagerado incremento del kilogramo de la carne de res, que en pocos meses fue escalando de precio, de Bs.28, actualmente a Bs.48 y 50 por cada kilo de primera, lo que hace a este producto de gran consumo, sea hoy un artículo de lujo, solo para pocos.

Sigamos viendo el detalle del análisis técnico, que revela las jugosas ganancias de los frialeros, que con poca inversión y gastos mínimos se estarían llenando los bolsillos de plata, a costa de un despiadado golpe a la precaria economía de un pueblo cuya tradición alimenticia tiene como base la carne de res, sin que ninguna autoridad ponga freno a este abuso.

RENDIMIENTO DE UNA RES DE 160 KILOS

Tiene un 60% de carne y 40% de hueso.

Se distribuye en: Carne de primera 55%, que se traduce en 52,80 kilos, carne de segunda 43%, 41,28 kilos recortes 2%, 1,92 kilos.

Costillas y huesos con carne sería el 30%, equivale a 19,20 kilos, hueso 70%, igual a 44,80 kilos.

CÁLCULO DE MARGEN BRUTO

INGRESOS

Carne de 1ra. 52,80 Kg. a Bs.48 por kilo, arroja un total de Bs. 2.534,40.

Carne de 2da. 41,28 Kg. a Bs.40 el Kilo, arroja Bs.1.65,20.

Recortes, 1,92 Kg. a Bs9.00, suma 17,28.

Costillas más huesos con carne, 19,20 Kilos, a Bs.36 el kilo, totaliza Bs 691,20.

Hueso puro, 44,80 Kg. a Bs.18 el kilo, total Bs.806,40.

Hígado, 3 Kg. a Bs.20 el Kilo, suma Bs.60.

El total de inversión alcanzaría un monto de, Bs.5.760,48.

GASTOS O EGRESOS

Compra res de 160 kilos a Bs.28 el kilo gancho, asciende a Bs.4.480.

Patente, Bs.20.

Cortador, Bs.60.

Luz, Bs.20.

Sitiaje, Bs.3.

Ayudante, Bs.40.

Depreciación máquina y equipo, Bs.50.

Bolsas, Bs.4.

Saneamiento, Bs.50.

Otros, Jabón, escoba, trapo etc, Bs.80.

El egreso totaliza un monto de, Bs.4.807,00.

RESUMEN

INGRESO: 5.760,48 Bolivianos

EGRESO: Bs.4.807,00 Bolivianos.

La realidad es clara, y muestra una GANANCIA NETA para los frialeros de Bs. 953,58 Bolivianos.

Juzgue usted estimada ama de casa, jefe de familia y pueblo en general, si es aceptable que un sector que no produce el ganado, que no invierte hasta ver un guacha o ternero convertido en una res para derribo, si es justo que aplique un garrotazo a la magra economía del pueblo, que desde hace tiempo ya no puede consumir la proteína roja, porque no le alcanza el dinero para poder comprarlo con los actuales precios desorbitantes.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

¿Quien defenderá al pueblo frente a este flagrante abuso a su precaria economía?