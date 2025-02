Evo Morales responde a Marcelo Claure tras oferta de recompensa: “Este tipo está loco o es tonto”

El empresario sugirió la posibilidad de dar un millón de dólares por la detención de Evo Morales quien está acusado de trata y tráfico de personas. Hasta la fecha no fue detenido pese a contar con una orden de aprehensión.

El empresario Marcelo Claure desató una fuerte reacción del expresidente Evo Morales tras publicar en Twitter un mensaje en el que sugería la posibilidad de ofrecer un millón de dólares por su captura. «¿Qué opinan si doy $us 1 millón de recompensa? Lo voy a pensar. ¿El gobierno de @LuchoXBolivia lo agarra o le tiemblan las piernas?», escribió Claure.

En respuesta, Morales reaccionó en su programa de radio en RKC, acusando al empresario de estar vinculado a intereses extranjeros y de buscar negocios en el país. «Yo no sé qué tiene Claure, ofrecer un millón de dólares para que me detengan. Matarme, envenenarme, mandarme preso a Estados Unidos y ahora al que detenga a Evo un millón de dólares», declaró.

El exmandatario comparó la situación con las ofertas de recompensas de Estados Unidos por líderes internacionales. «EEUU ofrece cualquier detención, ofrecieron cinco millones por Maduro, yo comienzo con un millón de dólares. Este tipo está loco o es tonto. Seguro pensó que ya que perdió el negocio con el litio ahora hay que atacar. Nosotros somos defensores de los recursos naturales. Ahora está en debate el tema del litio», sostuvo Morales.

El exjefe de Estado también cuestionó el rol de Claure en Bolivia y sus inversiones en el país. «Que yo sepa, creo que no invirtió nada. Más bien privatizó el patrimonio de Bolívar. Apoyamos a The Strongest con iluminación porque es equipo, no es privado. A Bolívar quería apoyar pero no tiene ni cancha, esa cancha de Tembladerani es privatizada», dijo.

Asimismo, Morales insinuó que Claure podría estar analizando su respaldo político con miras a las próximas elecciones. «Me imagino, puedo equivocarme, sabe que Manfred (Reyes Villa) no gana, salta a Andrónico (Rodríguez). Empresario debe andar con su calculadora y en el fondo busca negocio. ¿Quién le pide que se quede? Que se vaya, está chantajeando», remató.

Morales enfrenta una investigación por trata de personas con agravante, debido a la presunta existencia de una hija con una menor de edad en 2016. «Si no hay víctima, no hay delito», argumentó la anterior semana Morales. Tras esta afirmación, la Fiscalía intensificó la búsqueda de la madre joven involucrada en el caso, ofreciéndole garantías.

Desde octubre pasado, Morales no salió del Trópico de Cochabamba, donde se mantiene resguardado debido a la orden de aprehensión vigente en su contra. A pesar de ello, el exmandatario afirma contar con el respaldo de las organizaciones sociales de la región y mantiene su actividad política desde allí.

