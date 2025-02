Ante los argumentos de la inhabilitación del expresidente Evo Morales para participar de las elecciones generales, el líder cocalero pidió este martes que no “tengan temor a que esté en la papeleta electoral del 17 de agosto” y que el pueblo decida en las urnas.

“Dicen que soy cadáver político. Repiten que estoy inhabilitado. ¡No tengan temor a que esté en la papeleta electoral del 17 de agosto! !Que el pueblo decida en las urnas!”, escribió Morales desde su cuenta de X.

Ante el acuerdo de Morales con el Frente Para la Victoria (FPV), sigla con la que pretende participar del proceso electoral, nuevamente entró al debate la inhabilitación del expresidente para los comicios generales.

Desde la oposición y el gobierno señalaron, en reiteradas oportunidades, que la Sentencia Constitucional 1010/2023 del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) inhabilita a Morales para participar de este proceso electoral.

Además, el Auto Constitucional 0083/2024 confirmó la inhabilitación Morales como candidato a la presidencia de forma continua o discontinua.

Desde el evismo ratifican que el líder cocalero está habilitado y que puede participar de este proceso electoral. Sin embargo, la instancia que deberá pronunciarse sobre su habilitación es el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Morales señaló que “si no soy rival electoral: ¿Por qué me atacan, me difaman, me insultan, me condenan, me persiguen con tanta violencia, odio y racismo? ¿Por qué me quieren matar?”.

Reiteró que el pueblo decidirá en las urnas y no el Gobierno con su” plan negro y su guerra jurídica”.

Sobre el expresidente pesa una orden de aprehensión por el delito de trata de personas con agravante. Desde octubre de 2024, Morales está atrincherado en la región del Lauca Ñ, Trópico de Cochabamba. Es resguardado por su militancia ante una posible detención por las fuerzas del orden.